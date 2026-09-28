Milano Fashion Week 2026, i look vip top e i flop

Da Annalisa ad Alessandra Amoroso, le vip conquistano i front row della Milano Fashion Week 2026: ecco i look più belli e quelli che ci hanno convinto meno

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IPA Look Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week Primavera/Estate 2027 non è soltanto passerelle e nuove collezioni: ancora una volta, una buona parte dello spettacolo si è consumata nei front row. Dal 22 al 28 settembre, Milano ha accolto oltre 200 appuntamenti e un parterre di celebrity italiane e internazionali pronte a trasformare ogni arrivo in un piccolo fashion show.

Tra pizzo, trasparenze, pelle, suede, silhouette oversize e colori vitaminici, le star hanno interpretato le tendenze del momento ciascuna secondo la propria personalità. E se c’è chi ha conquistato al primo sguardo alcune, invece, hanno forse osato un po’ troppo.

Ecco i look delle star che per noi sono stati TOP e FLOP.

MFW 2026, i look più belli delle star: chi ci ha conquistato

Tra le protagoniste di stile della Milano Fashion Week c’è senza dubbio Annalisa che ha scelto un look dal carattere deciso, giocato sul contrasto tra sensualità, volumi oversize e tonalità cioccolato. Protagonista dell’outfit è un lungo cappotto marrone dalla silhouette ampia e avvolgente, abbinato a pantaloni coordinati dal taglio morbido e leggermente extra long.

A spezzare il rigore del completo è il top nero effetto rete a maglie larghe, completamente traforato e indossato sopra un bra nero: un dettaglio audace che lascia intravedere la pelle e regala all’insieme un’attitudine più sexy e contemporanea.

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Il vero twist arriva però dagli accessori: la cantante accende la palette scura con décolleté azzurro turchese dalla punta squadrata, coordinate a una piccola borsa nella stessa nuance, portata con una sottile catenella dorata.

Laila Hasanovic ha puntato invece su un’eleganza sofisticata e dal sapore quiet luxury, giocata interamente sulle calde sfumature della terra. La modella indossa un completo in suede color cammello, composto da una giacca dal taglio sartoriale leggermente oversize e da una gonna midi coordinata. A definire la silhouette ci pensa una sottile cintura marrone in vita, lasciata volutamente lunga per aggiungere un dettaglio più contemporaneo al look.

Gli accessori restano nella stessa palette: décolleté marrone scuro dalla punta affusolata e una borsa strutturata color cuoio, impreziosita da dettagli metallici dorati.

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Un look monocromatico che interpreta perfettamente alcune delle tendenze più chic della stagione: suede, tonalità neutre e accessori senza tempo.

Infine tra i look top troviamo sicuramente Alessandra Amoroso che ha osato sì, ma con classe: la cantante ha scelto un look total black sensuale e grintoso, in cui pizzo, pelle e dettagli metallici si incontrano in un mix dall’anima rock.

Alessandra indossa un mini dress nero caratterizzato da un corpetto in pizzo trasparente con profonda scollatura a V, che lascia la pelle in primo piano e mette in risalto anche i suoi tatuaggi. La parte inferiore cambia completamente texture: la minigonna è costruita con fasce e applicazioni effetto pelle, decorate da una cascata di borchie e dettagli metallici dorati, che danno movimento e luce all’outfit.

Il modello, cortissimo e aderente in vita, punta sulle gambe e viene completato da sandali neri in vernice con plateau e tacco altissimo.

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Un look decisamente bold e sexy, lontano dal minimalismo.

MFW 2026, i look flop delle star: cosa non ci ha convinto

Passiamo ora ai look che non ci hanno convinte del tutto partendo proprio da Gaia che, per la MFW ha scelto un outfit total leather che non convince. La cantante ha scelto un completo color caramello/cuoio dall’effetto lucido, composto da una giacca strutturata e avvitata, con spalle importanti e profonda scollatura, abbinata a una gonna midi a tubino nella stessa nuance.

L’idea del coordinato è interessante e intercetta perfettamente il ritorno della pelle tra le tendenze di stagione, ma è proprio la combinazione di materiale lucido, colore e silhouette molto rigida a rendere l’insieme un po’ pesante. La giacca scolpisce molto il busto, mentre la gonna dritta fino al ginocchio appesantisce ulteriormente la figura.

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A creare contrasto ci pensano gli stivali neri alti fino al ginocchio, affusolati e con punta decisa, abbinati a una piccola clutch nera geometrica. Nel complesso, però, per noi è flop: i singoli elementi hanno carattere, ma messi insieme restituiscono un risultato troppo rigido e monocromatico.

Infine Noemi che ha scelto un look sicuramente forte, ma che questa volta non convince fino in fondo. La cantante punta su un completo aderente effetto second skin, caratterizzato da trasparenze e da una vistosa stampa floreale nei toni del rosa, viola, bianco e nero.

Il top a collo alto e maniche lunghe si fonde con i pantaloni coordinati, creando quasi l’effetto di una jumpsuit trompe-l’oeil. Il problema è proprio l’insieme: tra fiori oversize, trasparenze e sfumature viola concentrate sul fondo dei pantaloni, sono tanti gli elementi che competono tra loro e finiscono per rendere il look visivamente poco armonioso.

Anche gli accessori aggiungono ulteriori dettagli: décolleté nere a punta e una piccola borsa viola dalla texture effetto cocco con manico a catena. Bellissimi singolarmente, ma inseriti in un outfit già molto ricco non riescono ad alleggerirne l’impatto.

Il risultato? Un flop più per sovraccarico che per mancanza di personalità.