Alberto Matano nuovo giurato di Ballando con le Stelle 2026: “Metto le mani avanti”

L'annuncio tanto atteso è arrivato: Alberto Matano sarà il nuovo giurato di "Ballando con le Stelle 2026". Le parole di Milly Carlucci

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IPA Alberto Matano

Una “storia d’amore” che dura da anni, quella tra Alberto Matano e Ballando con le stelle, e che giovedì 17 settembre si è arricchita di un nuovo importante capitolo: l’ingresso del conduttore nella giuria del programma. Dopo le insistenti indiscrezioni delle ultime settimane, l’annuncio definitivo è arrivato nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti. Il conduttore, tornato al lavoro dopo la pausa estiva, lunedì 7 settembre, al timone de La Vita in Diretta, passerà dal ruolo di giudice del tesoretto a quello di giudice al tavolo dello show. Ad annunciarlo la stessa Milly Carlucci.

Alberto Matano nella giuria di Ballando 2026. L’annuncio

“Era un segreto, io non ho parlato con nessuno”, ha detto Matano ridendo e mettendo le mani avanti dopo l’annuncio nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1. “La notizia è che Alberto abbandona il profumo di saggezza. Troviamo un profumo di aggressività, perché io ti chiedo di entrare a far parte della giuria. Quindi ti chiedo di lasciare il ruolo, come dici tu, di padre Ralph, padre consolatore di tutti i peccatori, e di diventare invece uno dei nostri very aggressive giurati”, ha detto Milly Carlucci. “Speriamo di essere all’altezza”, ha replicato Matano, accettando l’invito.

Un ruolo assolutamente di rilievo, ma molto impegnativo, poiché costringerà Matano, abituato a toni pacati, a tirar fuori gli artigli con i concorrenti. La data d’avvio per Ballando con le Stelle 2026 è sabato 3 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1. Matano dovrà sostenere l’eredità lasciata da Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, che hanno infatti lasciato il programma.

Manca veramente poco e il cast del dance show è al completo. Sulla pista da ballo vedremo Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Díaz Hernández e Gioia Giovanatti, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Monica Guerritore e Luca Urso, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.

Tra giornalismo e intrattenimento, sempre con professionalità

Nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, Alberto Matano si forma nel giornalismo dopo la laurea in Giurisprudenza e gli studi alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Giornalista professionista dal 1999, inizia il suo percorso tra ANSA e Rai, entrando nel Giornale Radio e occupandosi di politica e istituzioni. Nel 2007 approda al TG1, dove diventa caposervizio e, negli anni successivi, uno dei volti dell’edizione serale.

La sua esperienza televisiva si amplia progressivamente fino ad arrivare, nel 2019 alla svolta con La vita in Diretta: inizialmente al fianco di Lorella Cuccarini, dal 2020 Matano prosegue da solo, assumendo anche il ruolo di capo autore. Il programma diventa così il principale appuntamento quotidiano attraverso cui il pubblico impara a conoscerlo in una veste più personale, tra cronaca, attualità, storie e spettacolo.

Ma Matano non ha mai nascosto la sua passione per l’intrattenimento. Parallelamente, infatti, nasce il rapporto con Ballando con le Stelle nasce in cui diventa presenza fissa nel ruolo di opinionista e si consolida nel tempo, fino alla partecipazione come “Ballerino per una notte” nel novembre 2024. Un’esperienza che gli permette di vivere il programma anche dalla pista, mettendosi in gioco in prima persona. Il passaggio alla giuria di Ballando con le stelle rappresenta, dunque, un ulteriore capitolo di un percorso televisivo costruito su registri diversi: dal rigore dell’informazione alla conduzione pomeridiana, fino al commento e all’intrattenimento.