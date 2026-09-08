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IPA Andy Diaz Hernandez

Quei piedi, quelli che entreranno in sala prove e in pista, sono già arrivati oltre i diciassette metri di sabbia. Andy Diaz Hernandez è il dodicesimo concorrente annunciato di Ballando con le Stelle 2026, e il modo in cui ha deciso di dirlo al pubblico vale più di tutto: un video casalingo in cui prova qualche passo insieme alla nonna, che lo guida, lo corregge e ride.

Per ora non c’è un palco, né luci e nemmeno un coreografo. Solo una stanza qualunque e due generazioni che si muovono a tempo. Sui social il filmato è diventato subito il biglietto da visita più efficace possibile, perché racconta esattamente il tipo di concorrente che il cast di Ballando stava cercando: uno che non recita la parte del campione.

Chi è Andy Diaz Hernandez, dal salto triplo alla pista da ballo

Nato a Cuba nel 1995 e italiano dal 2023, Andy Diaz è oggi il volto più attenzionato del salto triplo azzurro. Nel 2024 ha messo in fila due risultati che hanno cambiato la sua carriera: l’oro ai Mondiali indoor di Glasgow e la medaglia olimpica di bronzo ai Giochi di Parigi, con un salto che lo ha issato sul podio davanti a mezzo mondo. Un percorso costruito lontano da casa, con il sacrificio che si porta dietro ogni trasferimento, e con Fabrizio Donato – a sua volta medagliato olimpico nella stessa specialità – nel ruolo di allenatore e di guida.

Il salto triplo, a pensarci bene, è già di per sé una coreografia: rincorsa, hop, step, jump. Tre tempi, un ritmo preciso, un margine d’errore ridicolo. Su questo Diaz parte avvantaggiato rispetto ad altri concorrenti di Ballando con le Stelle. Il problema, come sanno bene gli atleti passati prima di lui davanti alla giuria di Carolyn Smith, è un altro: la potenza non basta, anzi a volte ingombra. Servono morbidezza, ascolto del partner, capacità di stare dentro la musica invece di dominarla. E soprattutto serve accettare di essere, per una volta, un principiante.

Ballando con le Stelle 2026: quando inizia e chi c’è nel cast

L’appuntamento è dal 3 ottobre su Rai 1, con Milly Carlucci ancora una volta a tenere insieme i fili dello show del sabato sera. Il gruppo dei protagonisti è ormai quasi completo e mescola sport, spettacolo, musica e informazione: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. Ora anche il triplista.

Un cast eterogeneo, come da tradizione, in cui ciascuno porta un pubblico diverso davanti allo schermo. Diaz aggiunge la quota atletica leggera e, insieme, quella emotiva: la nonna del video è già entrata nel racconto del programma prima ancora della prima puntata, e sarebbe una sorpresa non ritrovarla in studio almeno una volta nel corso della stagione.

Ora dobbiamo capire con chi verrà abbinato e quanto reggerà la doppia vita tra pedana e sala prove, considerando che la stagione agonistica non aspetta nessuno. Ma se c’è una cosa che l’atletica insegna, è gestire il carico. Il resto – il ritmo, il pubblico, la tensione del sabato sera in diretta – Andy Diaz lo conosce già molto bene.