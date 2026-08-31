Ballando con le Stelle 2026, i grandi esclusi: ecco chi ha detto no a Milly Carlucci

Milly Carlucci prepara il nuovo Ballando con le Stelle tra grandi colpi e rifiuti eccellenti: da Francesco Totti a Diletta Leotta, ecco chi ha detto no

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IPA Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Inutile negarlo: Milly Carlucci sa come costruire un cast capace di attirare l’attenzione. Uno dei punti di forza di Ballando con le Stelle è da sempre la ricerca di personaggi che non diano al pubblico la sensazione di un semplice riciclo di volti già passati da altri programmi. In questo senso, la scelta di privilegiare protagonisti lontani dal mondo dei reality ha contribuito negli anni a rendere più forte il dancing show di Rai 1.

In attesa di conoscere il cast definitivo del 2026, c’è già un nome che sta facendo più rumore degli altri: Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti, rimasta finora sostanzialmente in disparte e sempre molto riservata sulla loro relazione, si racconterà per la prima volta proprio alla corte di Milly. Un debutto che, inevitabilmente, porta con sé una forte curiosità.

Un meccanismo già visto con altri Vip particolarmente attesi. Basti pensare all’attenzione che aveva accompagnato un anno fa Barbara D’Urso, tornata sul piccolo schermo proprio grazie a Ballando con le Stelle dopo un lungo periodo di lontananza.

Ma la trasmissione è stato anche un trampolino per celebrity che hanno poi costruito carriere importanti. Tra gli esempi più significativi c’è Michele Morrone: prima di raggiungere la popolarità internazionale come attore, aveva partecipato a Ballando, imponendosi come una delle rivelazioni della sua edizione.

Non tutte le trattative, però, arrivano alla firma. Pure Milly Carlucci, nonostante la capacità di convincere nomi spesso difficili da portare in televisione, ha dovuto fare i conti negli anni con rifiuti e accordi sfumati. E per la prossima edizione non mancano alcuni no eccellenti, che hanno costretto la produzione a rinunciare a personaggi potenzialmente molto interessanti.

Chi non ci sarà a Ballando con le Stelle 2026

Tra i primi nomi circolati per Ballando con le Stelle 2026 c’erano quelli di Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez. Per entrambe sarebbe stato, in qualche modo, un ritorno sulla pista da ballo. L’ex Velina aveva già partecipato nel 2011 alla versione americana del programma, Dancing with the Stars, venendo però eliminata dopo poche puntate.

La showgirl argentina, invece, era stata ballerina per una notte nella scorsa edizione e proprio durante quell’ospitata aveva aperto alla possibilità di tornare in futuro nelle vesti di concorrente. Una partecipazione che avrebbe segnato anche il ritorno stabile di Belen sul piccolo schermo dopo un periodo complicato sul piano personale e professionale.

Alla fine, però, sia Eli sia Belù hanno preferito scegliere la proposta lavorativa di Maria De Filippi. Entrambe fanno parte della nuova stagione di Tu si que vales – diretto competitor di Ballando con le Stelle al sabato sera – dove la Canalis sarà conduttrice mentre la Rodriguez ospite speciale.

Quest’anno ha detto “no” a Milly Carlucci anche Fabio Canino. Un rifiuto che è costato al conduttore anche il suo posto in giuria. “Quest’anno, per la prima volta, mi era stata fatta la proposta di un contratto biennale, cosa che né io né la mia agente ci aspettavamo: il primo anno avrei dovuto fare il concorrente, per poi tornare a fare il giudice il secondo anno, rientrando al mio posto”, ha spiegato il diretto interessato.

Insomma, un pò’ come accaduto a Paolo Belli lo scorso anno. Ma se il musicista non ha avuto problemi a mettersi in gioco e a lasciare il suo posto a Massimiliano Rosolino, diverso il pensiero di Canino.

“Dopo 17 anni che fai il giudice, non puoi andare a fare il concorrente e poi l’anno dopo tornare in giuria: non mi sembrava giusto nei confronti del pubblico. Poi capisco perfettamente le dinamiche del programma. Mi hanno detto che sono molto pop ma gli ho detto che non me la sentivo. Oltretutto ho il teatro e la radio, non potevo stare tutta la settimana ad allenarmi a ballare”.

Pure Milo Infante figura nella lista dei personaggi che hanno detto no a Milly Carlucci. Prima del suo passaggio a Mediaset, il giornalista e conduttore era stato contattato per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma ha preferito declinare l’invito.

Una decisione raccontata dallo stesso Infante con ironia: “Quest’anno mi avevano tra l’altro chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle, ma nessuno sapeva che me ne sarei andato. E comunque sono un palo a ballare, non ballavo manco in discoteca a 16 anni. Ho cortesemente rifiutato”.

Gli altri Vip che hanno rifiutato Ballando con le Stelle

Tra i nomi finiti nel radar della conduttrice Rai anche quello di Francesco Totti. Dopo aver corteggiato nel 2025 la figlia Chanel – che aveva poi scelto Pechino Express – la Carlucci ha provato a convincere l’ex capitano della Roma. Del resto, Milly ha da sempre un’attenzione particolare per i grandi dello sport e il Pupone, già ospite in passato dei suoi programmi, avrebbe rappresentato uno dei colpi più importanti per il cast.

L’ex calciatore, però, non se la sarebbe sentita di affrontare l’esperienza sulla pista. A quel punto l’attenzione si è spostata sulla compagna Noemi Bocchi, trasformando un mancato ingaggio in uno dei nomi indubbiamente più interessanti della nuova edizione.

Una scelta che, dal punto di vista televisivo, è decisamente più curiosa e vincente. Del resto, dell’ex marito di Ilary Blasi il pubblico conosce praticamente tutto. Noemi, al contrario, resta ancora in gran parte un personaggio da scoprire. Nonostante la relazione con l’ex capitano giallorosso sia al centro delle cronache da circa quattro anni, la flower designer romana non ha mai raccontato pubblicamente la propria versione della loro storia, scegliendo di restare in disparte anche nei momenti di maggiore esposizione mediatica.

La partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta quindi il suo vero debutto davanti al grande pubblico: non più soltanto la compagna di Francesco Totti, ma una protagonista chiamata a raccontarsi e a mettersi in gioco in prima persona.

Tra i corteggiamenti non andati a buon fine ci sarebbe infine anche Diletta Leotta. La conduttrice siciliana, alle prese con numerosi impegni professionali e familiari, avrebbe preferito rinunciare alla proposta. Almeno per quest’anno.

Perché, come insegna la storia di Ballando con le Stelle, un no a Milly Carlucci raramente significa un no definitivo: alcune trattative possono andare avanti per anni prima di trasformarsi in una partecipazione. Basti pensare che prima di averla in pista nel 2025, Milly ha corteggiato Nancy Brilli per ben un ventennio.