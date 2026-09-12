La Ruota della Fortuna, gaffe di Gerry Scotti con la Campionessa Sara. Ma la vincita è da record

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IPA Gerry Scotti

Una serata in cui Gerry Scotti è scivolato in più di una battuta fuori misura, quella de La Ruota della Fortuna dell’11 settembre, e in cui la campionessa Sara, giovanissima concorrente di Calderara di Reno, ha messo in fila un record dietro l’altro.

Ad aprire le danze, come da rito, ci pensano gli amatissimi e immancabili Fortuna Five, che stavolta salutano il conduttore con Lady Madonna. Scotti si illumina, come sempre, da buon intenditore e appassionato di musica qual è. Poi lo studio si riempie con l’ingresso di Samira Lui, in abitino rosa a fiori sulle note di Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

La gaffe di Gerry Scotti con la campionessa Sara

Il gioco si svolge nella maniera consueta. Dopo l’ennesima soluzione azzeccata, Sara viene accompagnata da Gerry Scotti alla Ruota delle Meraviglie, e lui anticipa la commozione della ragazza prima ancora che si veda una lacrima: “Non piangere adesso, aspetta a piangere, un fazzolettino ce l’ho, lo zio ce l’ha sempre”. Una frase affettuosa, certo, ma pronunciata con un tempismo che ha fatto sorridere lo studio, perché la campionessa era semplicemente concentratissima sul gioco.

Non è l’unico scivolone della serata. Sul tabellone del Traghetto Express dedicato proprio alla formula Buon appetito, il conduttore si lancia in una lezione di galateo: secondo lui l’espressione andrebbe evitata perché in origine i nobili la rivolgevano alla servitù nel consegnare gli avanzi. Suggerimento respinto al mittente da Samira Lui, che difende le buone abitudini di casa. Poco prima, davanti alla frase sui Bronzi di Riace, Gerry aveva pure fantasticato su una propria foto esposta a Reggio Calabria, con la valletta pronta a rincarare la dose.

La Ruota delle Meraviglie, Sara sfiora i 100mila euro in due sere

Al di là delle battute, la protagonista assoluta è lei. Contro Elvira, architetto al Ministero della Cultura originaria di Agrigento, e Francesco, ingegnere informatico di Novara, Sara costruisce il vantaggio passo dopo passo: prima Disco Paradise, poi il tabellone sull’estate 1972, quindi il colpo grosso a Ciak, si gira con il tema Il fuggitivo. Il pubblico si alza in piedi quando indovina il Traghetto Express con pochissime lettere scoperte, e persino Samira le tributa una standing ovation.

All’Ultimo Round, con il tabellone La sedia e ogni lettera valutata 1.700 euro, la campionessa chiude a quota 51.300 euro. Un dato curioso: entrambi gli sfidanti conoscevano la soluzione ma hanno preferito lasciarle campo libero, consapevoli di non poter più recuperare. Da qui la battuta finale di Scotti, che le ricorda di doversi sdebitare con una cena. Insomma, una serata in cui le battute non sono di certo mancate.

Poi la Ruota delle Meraviglie, con le tre frasi a tema Fondo tutte risolte. Su consiglio del fidanzato, Sara restituisce la busta numero 2 da 100 euro, scopre 10mila euro nella numero 3 e sceglie di rischiare: nella numero 1 la aspettano altri 15mila euro. Totale complessivo: 91.200 euro in appena due serate e che potrebbe essere destinato a crescere ancora nei prossimi appuntamenti. Il ricamo, la sua grande passione, può attendere ancora per un po’.