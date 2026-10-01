Italiana, come funziona il nuovo canale Rai, dove trovarlo e i programmi

Italiana è il nuovo canale Rai: come funzione, dove trovarlo e quali sono i programmi da seguire.

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IPA Giuseppe Calabrese

Si chiama Italiana il nuovo canale Rai, disponibile sul digitale terrestre da giovedì 1° ottobre 2026. Un canale tematico molto particolare, dedicato alle bellezze d’Italia, fra paesaggi, cucina tipica, tradizioni, costumi e la passione per tutto ciò che è Made in Italy.

Dove trovare Italiana

Il nuovo canale Rai, chiamato Italiana, è disponibile al numero 57 del digitale terrestre, nella stessa posizione che in precedenza era occupata da Rai Scuola. Per chi utilizza la tv via satellite, Italiana si può trovare sul canale 26 di Tivùsat e sul canale 806 di Sky.

Per seguire i programmi disponibili nel canale non servono degli abbonamenti particolari, Italiana infatti è inclusa nel canone Rai. Non solo: le trasmissioni si possono seguire pure su smartphone, smart tv e tablet grazie a RaiPlay. La programmazione comprende tutta la giornata con un palinsesto di 8 ore che viene ripetuto a cicli da 3, trasmettendo puntate diverse. Il primissimo ciclo parte alle 8 di mattina.

Quali programmi vedere su Italiana

Come svelato dalla Rai, i programmi di Italiana racconteranno il nostro Paese, fra imprese di successo, borghi da sogno, luoghi da scoprire, enogastronomia, eventi, folklore e ancora, sostenibilità, cultura popolare e musica. Sino alla fine dell’anno il canale Italiana trasmetterà trasmissioni che sono già apparse sulla Rai e sulle sue piattaforma digitali.

I telespettatori dunque potranno vedere le puntate di Linea Verde, Linea Blu, ma anche Camper, Il Provinciale e Generazione Bellezza. Spazio anche a materiali d’archivio dell’azienda di viale Mazzini per raccontare in modo inedito storia e cultura italiana.

“Il racconto del territorio – ha spiegato la Rai – attinge da tutte le library del Day Time, di Rai Cultura, di Rai Doc, di Rai Contenuti Digitali, di Rai Teche, fino ad alcune rubriche della TgR. Ricomporre a fattor comune la sterminata produzione della Rai nel “grande racconto italiano” è un punto di partenza già sovrabbondante di contenuti”.

“La griglia dell’offerta – si legge su un comunicato ufficiale – è basata su un mix di Intrattenimento e Cultura/Educational: 3 slot da 8 ore, con un palinsesto di 720 ore, incardinati su una struttura, un progetto narrativo, un disegno di regia, che mettono a frutto l’esperienza decennale di un grande lavoro di rimodulazione del modo in cui raccontiamo l’Italia, sempre alla ricerca della sintonia con un pubblico ormai abituato a seguire un racconto che esce dallo studio e va nei luoghi e che la gente sente sempre più suo e più vicino a ciò che si vuole essere”.

Chi sono i volti di Italiana

Chi sono i volti di Italiana? Prima di tutto Federico Quaranta che è presente con il programma culta Provinciale, dove esplora l’Italia in compagnia del suo cane. Lo troviamo anche a Linea Verde, che guida con Daria Luppino. Non manca Giuseppe Calabrese, detto Peppone, ristoratore lucano al timone di trasmissioni molto amate e seguite come Camper e varie stagioni di Linea Verde. Il conduttore di Generazione Bellezza è invece Emilio Casalini, giornalista che su Rai 3 conduce orma da anni lo show dedicato a chi valorizza al meglio patrimonio artistico e culturale dei territori.