Ascolti tv del 18 settembre, Conti-Incontrada accendono la serata

Getty Images Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Su Rai 1 Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno fatto coppia per condurre i BYD Music Awards 2026, la grande festa della musica italiana, con super ospiti, come Sal Da Vinci, Achille Lauro, Elisa, Ditonellapiaga… Sono stati tantissimi i cantanti che si sono esibiti.

Canale 5 ha cercato di contrastare l’energia di Conti e Incontrada con una nuova puntata de L’Erede. Mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso Garlasco. Su Italia 1 è andato in onda il settimo episodio di CIA.

Rai 2 ha proposto L’Ispettore Coliandro e Rai 3 il film, Fidanzata in affitto. Mentre La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Stefano De Martino e Gerry Scotti si contendono l’access prime time. Ma è Reazione a catena il fenomeno del momento.

Prima serata, ascolti tv del 18 settembre

Rai1 – BYD Music Awards ha conquistato 2.213.000 spettatori pari al 18,7% di share, seguito da L’Erede su Canale5 che ha raccolto 1.433.000 spettatori con il 12,9%. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 939.000 spettatori (8,6% di share), mentre su La7 Propaganda Live ha raggiunto 834.000 spettatori (7,3%). Proseguendo con gli ascolti, su Italia1 CIA ha catturato l’attenzione di 733.000 spettatori con il 5,2%, L’Ispettore Coliandro 6 (replica) su Rai2 ha intrattenuto 619.000 spettatori (4,1%), su Rai3 il film Fidanzata in affitto ha registrato 581.000 spettatori (3,7%), su Nove Osteria Giacobazzi ha radunato 468.000 spettatori (3,2%) e infine su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ha ottenuto 376.000 spettatori pari al 2,8% di share.

Access Prime Time, dati del 18 settembre

Su Rai1, Affari Tuoi ha totalizzato 4.029.000 spettatori pari al 22,5% di share, mentre su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 3.566.000 spettatori (20,2%) e a seguire La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.446.000 spettatori raggiungendo il 25%. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.504.000 spettatori (8,4%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.310.000 spettatori (7,3%) preceduto da Il Cavallo e la Torre con 1.003.000 spettatori (5,8%). Proseguendo con i dati, su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 980.000 spettatori (5,5%), su Rete4 Realpolitik ha raggiunto 761.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 617.000 spettatori (3,4%) nella seconda, su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha ottenuto 454.000 spettatori (2,5%), su Rai2 TG2 Post ha segnato 444.000 spettatori (2,5%) e infine su Tv8 Foodish è arrivato a 356.000 spettatori pari al 2% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 settembre

Su Rai1, Reazione a Catena ha coinvolto 3.766.000 spettatori pari al 26,6% di share, preceduto da Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con 2.404.000 spettatori (22,3%), mentre su Canale5 Caduta Libera ha convinto 1.784.000 spettatori (14,2%) dopo Caduta Libera – Inizia la Sfida seguita da 1.237.000 spettatori (12,9%). Su Rai3 i TGR hanno informato 2.228.000 spettatori (15,4%), seguiti da Blob con 885.000 spettatori (5,5%) e Il Provinciale con 735.000 spettatori (4,4%). Su Rete4 La Promessa ha intrattenuto 926.000 spettatori (5,8%) e 10 Minuti ne ha registrati 869.000 (6,4%), mentre su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 473.000 spettatori (3,9%) nel primo episodio e 647.000 (4,1%) nel secondo, preceduto da TGSport Sera con 402.000 spettatori (4,3%). Infine, su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha ottenuto 487.000 spettatori (3,1%) anticipato da Studio Aperto Mag (346.000 – 2,9%), su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raggiunto 396.000 spettatori (2,5%) dopo Little Big Italy (252.000 – 2,8%), su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 288.000 spettatori (2%) e su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca ha radunato 257.000 spettatori pari al 2,2% di share.