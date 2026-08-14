Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Lo spray che combatte il sudore su Amazon

L’aspetto più fastidioso del caldo è senza dubbio il sudore, non solo sul corpo, ma anche sul viso. Quando le temperature salgono infatti evitare di sudare è praticamente impossibile e il risultato è una pelle lucida e appiccicosa.

Una sensazione tutt’altro che piacevole, fra trucco che si scioglie, cattivi odori e la sensazione di dover continuamente correre i ripari, correggendo il trucco e asciugando il sudore. Ma se tutto questo si potesse evitare semplicemente utilizzando uno spray?

Offerta Spray deodorante antitraspirante Odaban Deodorante contro la sudorazione eccessiva

Lo spray antitraspirante Odaban è nato proprio per rispondere a questa importante esigenza, offrendo una soluzione dermatologica per tutto il corpo, incluso il viso. Il segreto di questo spray sta nella sua formulazione a base di cloruro di alluminio, un ingrediente attivo che consente di regolare in modo mirato la sudorazione, senza però andare a bloccare il lavoro delle ghiandole sudoripare.

Oggi lo trovi su Amazon ad un prezzo scontato, pagandolo solamente 16 euro. Un prezzo super scontato per un prodotto che ti salverà letteralmente dal caldo e dal sudore dell’estate. D’altronde più di 12mila recensioni parlano chiaro: questo spray è efficace per bloccare l’ipersudorazione fin dal primo utilizzo.

Chi l’ha provato afferma che è un prodotto di qualità, definendolo come eccezionale e valido. Asciuga bene la pelle e agisce all’istante, donando una piacevole sensazione di freschezza che dura a lungo.

Lo spray antitraspirante che elimina il sudore

Nebulizzandolo nelle zone del corpo che sudano infatti riuscirai a creare una micro barriera assorbente che ti consentirà di mantenere asciutta la cute, rispettando la salute del tuo corpo. Non solo: la formula di questo spray contiene anche sostanze antisettiche, utili per combattere i cattivi odori.

Fra i punti di forza dello spray c’è senza dubbio la versatilità. Si può usare su mani, piedi, ascelle e viso, nebulizzandolo su tutto il corpo. L’effetto dura sino a sei giorni, riducendo dunque la necessità di effettuare delle applicazioni quotidiane. Con una singola applicazione potrai dunque sentirti pulita e asciutta per una settimana intera.

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Applica il tuo spray la mattina, come faresti con il deodorante tradizionale, e goditi i suoi effetti. Il prodotto ovviamente è unisex, dunque può utilizzarlo tutta la famiglia e anche da chi ha una pelle particolarmente sensibile.

Per utilizzarlo al meglio applicalo anche la sera. Prima di andare a dormire lava e asciuga alla perfezione la pelle, poi nebulizza il prodotto, infine lascia agire per tutta la notte e goditi i risultati. Non solo corpo, ma anche viso. Per usare lo spray antitraspirante sul volto, evitando che il make up si sciolga all’istante per colpa del sudore, fai così: spruzza un po’ di prodotto sopra un dischetto di cotone, poi tampona con delicatezza sulle zone interessate. L’unica avvertenza in questo caso è quella di evitare di spruzzare direttamente lo spray sulla pelle. Infine applica il trucco con la sicurezza di una pelle del viso asciutta, pulita e senza sudore.

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