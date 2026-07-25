Temptation Island, dopo i falò arriva il business. Chi ha preso più follower e quanto guadagna

Temptation Island 2026 conquista anche Instagram: i falò fanno impennare i follower dei concorrenti e aumentano il valore dei loro post sponsorizzati

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Le coppie di Temptation Island 2026

Oltre 3 milioni di telespettatori seguono ogni puntata di Temptation Island 2026, ma gli effetti del reality show si vedono anche lontano dalla televisione. Tra falò infuocati, confronti e colpi di scena, i concorrenti stanno conquistando migliaia di follower su Instagram, trasformando la visibilità ottenuta nel programma in un potenziale business.

A fotografare questo fenomeno è un’analisi realizzata da Online-Casinos, che ha preso in esame la crescita dei profili social dei protagonisti dell’edizione in corso, valutando l’aumento dei follower, il tasso di engagement e il possibile valore economico dei contenuti sponsorizzati.

A guidare la classifica è Alessandra Ciociola, che in appena una settimana è passata da poco più di 43 mila a oltre 80 mila follower, registrando una crescita dell’85%. Alle sue spalle si piazza Cristian Mascolini (+84%), seguito da Gabriele Govoni, che continua a crescere anche dopo l’uscita dal programma, arrivando a sfiorare i 56 mila follower.

Tra i concorrenti che stanno beneficiando maggiormente dell’esposizione televisiva ci sono anche Giovanni Grazioso (+70%), Sara Palumbieri (+26%) e Rosario Monetti (+74%).

Temptation Island 2026, chi ha conquistato più follower

Dietro ai numeri ci sono le storie che hanno appassionato milioni di telespettatori. Il momento più commentato è stato il primo falò a tre nella storia di Temptation Island, che ha coinvolto Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e la tentatrice Giada. Tra accuse, vecchie chat e un confronto particolarmente acceso, Alessandra ha deciso di mettere fine alla relazione.

La scena ha monopolizzato le conversazioni sui social e il risultato si è visto immediatamente anche su Instagram. Alessandra ha registrato il maggiore incremento di follower, mentre Rosario ha quasi raddoppiato la propria community.

Grande attenzione anche per Cristian Mascolini e Giovanni Grazioso, entrambi protagonisti dopo aver chiesto un falò di confronto anticipato con le rispettive fidanzate. Soraya Sabetta e Sabrina Soussi hanno però scelto di restare nel villaggio, alimentando ulteriormente curiosità e discussioni tra il pubblico. Non sorprende quindi che Cristian abbia registrato anche il miglior engagement tra i protagonisti più seguiti, mentre Giovanni abbia superato quota 50 mila follower.

Tra le sorprese spicca Sabrina Soussi, che ha quasi raddoppiato la propria fanbase con una crescita del 99%. Ottimi risultati anche per Francesca Coppola (+82%) e Soraya Sabetta (+62%), a conferma di quanto ogni sviluppo del reality abbia un impatto diretto sulla popolarità online.

Dai follower ai guadagni: quanto vale un post sponsorizzato

La crescita sui social può trasformarsi rapidamente anche in un’opportunità economica. Stando alle stime, il concorrente con il maggiore potenziale commerciale è Cristian Mascolini. Grazie all’elevato numero di interazioni con i follower, un singolo post sponsorizzato pubblicato sul suo profilo potrebbe valere tra i 2.000 e i 3.700 euro.

Più contenuti, ma comunque significativi, i guadagni stimati per Soraya Sabetta, che potrebbe ottenere tra 390 e 720 euro per collaborazione, mentre Sara Palumbieri arriverebbe a una cifra compresa tra 325 e 600 euro. E Giovanni Grazioso? Potrebbe percepire tra 170 e 315 euro per un contenuto sponsorizzato.

All’estremo opposto della classifica si trovano concorrenti come Danilo D’Angelo, Andrea Petraroli, Diamante Crispino e Bernardette Cinquegrana, che per ora hanno registrato incrementi più contenuti.

Il quadro conferma una tendenza ormai consolidata: oggi il successo di un reality non si misura soltanto con gli ascolti televisivi. La vera popolarità passa anche dai social, dove bastano pochi minuti al centro della scena per trasformare un concorrente in un volto seguito da decine di migliaia di persone e, potenzialmente, in un nuovo protagonista dell’influencer marketing.