Temptation Island, pagelle della quinta puntata: la fuga folle di Francesca (3), Andrea incommentabile (0)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Temptation Island 2026 non smette di stupire e ci riserva, ancora una volta, straordinari colpi di scena. La quinta puntata è stata un crescendo di emozioni, fra richieste di falò di confronto, avvicinamenti improvvisi con i tentatori e fughe dal villaggio.

Giovanni uno di noi (e Filippo Bisciglia lo abbraccia) Voto: 8

Se almeno una volta nella vita hai sofferto per amore (e sei stato ferito da chi amavi) allora non puoi non fare squadra con Giovanni. Impossibile non empatizzare con il giovane catanese che ha già conquistato il favore del pubblico (che gli avrebbe fatto guadagnare ben 10mila euro in una notte con il suo carretto di briches tanto sbeffeggiato da Sabrina). Sin dal suo ingresso nel villaggio infatti ha subito una visione continua di video della sua fidanzata nel capanno, scoprendo la sua attrazione nei confronti del single Lory.

Di fronte all’ennesimo filmato in cui Sabrina sembrava solo interessata a sedurre il single, Giovanni ha perso la testa, chiedendo un nuovo falò di confronto. Ma anche questa volta Sabrina ha scelto di non incontrarlo. “Devo capire ancora”, ha detto ad un Filippo Bisciglia visibilmente sconvolto dalla sua decisione.

Il conduttore ha comunicato la scelta di Sabrina a Giovanni e il ragazzo si è lasciato andare alla disperazione. “Ma come fa a rifiutare di nuovo? Lo capisce che è fidanzata? Ero strasicuro che sarebbe venuta. Adesso mi chiedo chi è la persona che è stata con me per sei anni”, ha detto sciogliendosi in lacrime e chiedendo aiuto al presentatore che, in uno slancio, l’ha abbracciato, provando a consolarlo.

Danilo e Francesca sono la coppia più toxic di questa edizione. Voto: 3

Che il loro rapporto fosse decisamente tossico l’avevamo già capito nelle prime puntate di Temptation Island, ma in questo nuovo appuntamento l’abbiamo compreso ancora di più. Lei gli nega qualsiasi libertà ed è gelosa in modo ossessivo, lui non fa altro che mentirle continuamente, rispondendo ad ogni accusa con un sorriso (sbiancato) diventato ormai virale.

Nel corso della puntata fra i due succede di tutto, in un crescendo di tossicità, di manipolazione ed esagerazione che sconvolgono. Prima Francesca scoppia a piangere nel capanno solamente perché il suo fidanzato sta parlando con la single Giulia, poi decide di colpo di avvicinarsi al tentatore Marco, finendo in spiaggia con lui, abbracciata sotto le coperte.

Una vendetta? Non abbiamo modo di capirlo perché subito dopo ci viene mostrata la reazione, decisamente esagerata, di Danilo. Dopo aver flirtato con le single e non aver mai parlato veramente e con serietà del suo rapporto con la fidanzata, improvvisamente si dispera, scoppiando a piangere e indignandosi.

“Io sotto la coperta non mi ci sono mai messo – si lamenta con gli altri concorrenti -. Io faccio delle stupidaggini, ma nelle mie stupidaggini ho sempre un minino di rispetto. Non ho mai fatto una cosa del genere”.

Ma la ciliegina sulla torta arriva quando Francesca scappa all’improvviso dal villaggio. Prima dice alle altre fidanzate “me lo vado a riprendere”, poi inizia a correre in spiaggia, inseguita da Soraya che grida per fermarla. La sua corsa però dura poco e lei scoppia a piangere. “Volevo andarmelo a prendere. Sono molto istintiva, in quel momento volevo solo correre da lui”, spiega.

L’insicurezza di Soraya alla ricerca di continue attenzioni. Voto: 5

Se fossimo a scuola di Soraya diremmo: “Intelligente, ma non si applica”. Soraya è la consigliera di tutte le fidanzate e interviene spesso per commentare le storie altrui, facendolo anche in modo intelligente. Ci sembra quel tipo di persona che vorresti accanto quando soffri per amore e che ti dà coraggio per rialzarti e dimenticare il tuo ex.

D’altro canto però sembra affamata di attenzioni e si getta fra le braccia di Dimitri, screditando Cristian, solamente perché è felice del fatto che lui le ripeta in continuazione “quanto è bella”.

“Non mi dice mai che sono bella, non mi abbraccia mai. Dimitri è tutto quello che ho sempre desiderato, mi fa sentire speciale”, spiega.

Alla faccia dell’indipendenza e della forza femminile. Eppure se si guardasse intorno scoprirebbe che in un mondo di red flag sta con una green flag.

Andrea incommentabile. Voto: 0

Probabilmente Andrea è convinto di essere entrato a Temptation Island da single e nel ruolo di tentatore perché da quando è arrivato nello show non ha fatto altro che provare a sedurre le single nel villaggio.

E così Iris passa più tempo dentro il capanno che nel villaggio, costretta a visionare video in cui il suo fidanzato accusa lei dei tradimenti fatti da lui e ci prova spudoratamente con le altre ragazze. Lo fa in modo così spudorato che è impossibile non arrabbiarsi e che ci chiediamo se sia impazzito, dimenticandosi la presenza delle telecamere.

Lory e Dimitri mentono?

La puntata ci lascia però una grande domanda: i tentatori di questa edizione sono sinceri o mentono? Puntata dopo puntata abbiamo visto fidanzate che hanno passato il tempo ad impegnarsi a sedurre dei tentatori che, secondo molti, starebbero solo al gioco e non avrebbero alcun interesse per loro.

Lory, anche secondo Giovanni, sarebbe quasi imbarazzato dal comportamento di Sabrina che prima si traveste da catwoman, poi lo provoca, infine si fa mettere la crema solare. Soraya cerca conferme da parte di Dimitri, pronta a lasciare Cristian per iniziare una storia con il tentatore…se solo lui volesse.

La sensazione generale è che nessuno dei due sia veramente coinvolto dalle fidanzate, ma stia solamente cercando di “cavalcare l’onda” per restare nel villaggio. La verità, in ogni caso, verrà alla luce quando finalmente scopriremo cosa è accaduto un mese dopo lo show nella puntata speciale.