Chi è Ginevra Piola, la nuora di Gerry Scotti

Nata a Milano, 28 anni, giornalista: Ginevra Piola è la moglie di Edoardo Scotti, figlio di Gerry e la coppia a dicembre ha avuto la prima figlia per la gioia non solo di mamma e papà, ma anche del noto conduttore che è diventato nonno per la prima volta.

Virginia, questo il nome della bimba, pare sia nata il 15 dicembre 2020, ma la notizia della sua nascita e arrivata solo nei giorni scorsi riportata dal settimanale Gente. Infatti sia Edoardo che la moglie Ginevra sono molto riservati e non si conosce molto della loro vita. Pare che la coppia stia insieme dal 2013 e che recentemente siano convolati a nozze, non si conosce però la data del matrimonio. Ginevra Piola è laureata in Lettere e Filosofia ed è una giornalista, dal 2018 collabora con il gruppo Mediaset.

Il suo profilo Instagram è privato, mentre in quello di Edoardo Scotti si possono vedere anche alcuni bellissimi scatti che li ritraggono assieme. Edoardo, nato nel 1992, ha sempre vissuto lontano dai riflettori e ha lavorato con il padre ne Lo show dei record doveva aveva ricoperto il ruolo di inviato in giro per il mondo.

Della notizia che sarebbe diventato nonno, invece, ne aveva parlato Gerry Scotti che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva prima dato l’annuncio: “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno – aveva detto – […] Sarà una femminuccia”.

Poi aveva anche svelato di come il figlio Edoardo gli aveva dato la lieta notizia: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

La bimba è stata chiamata con il nome di Virginia, probabilmente anche in onore di nonno Gerry Scotti, che all’anagrafe è Virginio Scotti. E l’emozione per l’arrivo della prima nipotina è davvero grande, come ha dimostrato anche sui canali social del settimanale Gente dove, a un post in cui si parlava dell’arrivo della piccola, ha risposto con un “Grazie” accompagnato dall’hashtag è bellissimo essere nonno.