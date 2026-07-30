Temptation Island 2026, la stagione dei record fra le lacrime di Bisciglia e coppie allo sbaraglio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 riscrive la sua stessa storia, con ascolti record, proposte di matrimonio a sorpresa e fughe dal villaggio come non se ne erano mai viste. La stagione dello show condotto da Filippo Bisciglia si è appena conclusa e ci ha regalato, se possibile, ancora più colpi di scena di quella precedente. Merito di un cast scelto con cura e di una produzione – quella di Maria De Filippi – che non sbaglia un colpo.

Gli ascolti da record di Temptation Island 2026

Ma partiamo dai dati oggettivi, ossia gli ascolti che quest’anno più che mai sono stati da capogiro. L’attesa per questa nuova edizione era tanta e il team di Maria De Filippi non ha deluso le aspettative. La prima puntata di Temptation Island ha registrato il 27,59% di share con ben 3.569.000 spettatori, ma la vera sorpresa è stata la crescita costante degli ascolti con il pubblico che, puntata dopo puntata, ha sempre più premiato il programma.

Sino a lunedì 27 luglio quando lo show ha ottenuto il 34,05% di share, il dato più alto mai registrato dalla trasmissione nella sua storia. Peccato che il record sia durato appena ventiquattr’ore perché nella puntata successiva Temptation Island ha raccolto il 34,1% di share con quasi cinque milioni di telespettatori incollati di fronte alla tv per scoprire le vicende delle coppie.

La media della stagione dunque è di quasi il 31% di share con 3,9 milioni di telespettatori. Sono numeri impressionanti, soprattutto in piena estate, e risultati che pochissime trasmissioni riescono a raggiungere. Dati che confermano Temptation Island come uno dei reality di punta di Mediaset e lasciano ipotizzare un possibile allungamento del numero di puntate già dalla prossima stagione.

Filippo Bisciglia sempre più coinvolto

Quest’anno ha segnato un cambio di passo eccezionale per la conduzione di Filippo Bisciglia. Se in passato il conduttore era apparso piuttosto neutrale durante i falò a Temptation Island 2026 l’abbiamo visto cambiare completamente, scegliendo di non essere più uno spettatore passivo delle dinamiche dello show.

Lui stesso l’aveva anticipato prima dell’inizio dello show. “Quest’anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti – aveva detto -. Una lezione che ho imparato sui sentimenti? Se la persona che ami è infelice con te e non hai il coraggio di lasciarti, devi essere tu a farlo per il suo bene”.

Reduce dalla rottura con Pamela Camassa, dopo una relazione piuttosto lunga, Bisciglia si è immedesimato nella storie delle coppie. L’abbiamo visto sgridare Gabriele al suo ennesimo “la mia Saretta”, per spiegare che l’amore non è possesso. Si è ritrovato a fare da bussola emotiva nel falò di Iris e Andrea, ma anche in quello di Francesca e Danilo, quando ha convinto quest’ultimo a dare voce ai suoi veri sentimenti e mettere da parte l’orgoglio.

In sostanza Filippo si è schierato e l’ha fatto con naturalezza, abbracciando Sara che piangeva e consolando Giovanni, disperato per l’ennesimo rifiuto di Sabrina ad un confronto. Ha camminato chilometri fra i villaggi, ha fatto la spola, annunciando falò e spingendo fidanzati o fidanzate a ragionare sui propri sentimenti. Ha pianto per la proposta di matrimonio di Diamante a Bernadette. C’è chi l’ha criticato per essersi esposto troppo, soprattutto dopo il falò di Soraya e Cristian, ma a noi è piaciuto. Perché questo nuovo Filippo ha il voltò della verità e dell’empatia.

Un racconto sulle relazioni (anche quelle tossiche)

Temptation Island 2026 non è solamente un programma, ma ha dimostrato ancora una volta di essere un grande racconto delle relazioni di oggi. Si parla di tradimenti e chat di incontri, con Danilo, che dà la colpa all’IA, di gelosia ossessiva, come quella di Gabriele che durante il programma ha mostrato un controllo morboso verso la fidanzata Sara.

Ma ci sono anche la dipendenza emotiva (come quella della coppia già citata), ma paura di lasciarsi dopo tanti anni insieme e quella di fare un grande passo come il matrimonio. Tutte le coppie hanno raccontato dinamiche che sono, purtroppo, comuni.

Un racconto variegato e stratificato che ci racconta i lati oscuri dell’amore, ma anche quelli più belli. Impossibile non emozionarsi di fronte alla proposta di nozze di Diamante che con semplicità e dolcezza ha chiesto la mano alla sua Bernadette, abbandonando il villaggio dei fidanzati perché aveva il cuore già “troppo pieno d’amore” per la sua fidanzata.

Da Giovanni a Cristian è l’anno dei fidanzati

Quest’anno più di qualsiasi altro a trionfare dal punto di vista del gradimento del pubblico sono stati i fidanzati. Le storie di Giovanni e di Cristian hanno appassionato i telespettatori che si sono affezionati a due ragazzi come tanti, costretti a soffrire per amore.

Giovanni, con le sue frasi in dialetto siciliano, i suoi commenti ripetuti e le sue canotte fosforescenti, ha conquistato il cuore di tanti. Da subito la sua fidanzata Sabrina ha parlato male di lui alle altre fidanzate, ammettendo anche un tradimento e avvicinandosi al single Lory. Forse anche questo ha contribuito a rendere Giovanni più simpatico agli occhi del pubblico. In centinaia l’hanno cercato, proprio a quel carretto delle brioches che era stato tanto criticato da Sabrina, e l’hanno reso una star, facendogli guadagnare la bellezza di 10mila euro in una sera. Alla faccia di chi diceva che quello non fosse un “vero lavoro”.

E poi c’è Cristian, la vera green flag di questa trasmissione e la dimostrazione che ci siamo stancate dei bad boy. Ora vogliamo ragazzi che siano consapevoli dei propri sentimenti, che siano empatici e riflessivi, capaci di parlare di sentimenti senza paura e di rispettarci davvero.

Cristian vede Soraya flirtare con il tentatore Dimitri e racconta agli altri fidanzati di lasciarla libera di uscire e fare quello che vuole, perché si fida di lei.

I tentatori vere star del programma

I tentatori sono elementi chiave all’interno di Temptation Island e quest’anno hanno fatto il loro lavoro nel migliore dei modi. Marco ha saputo avvicinarsi a Francesca, rompendo le sue difese e ribaltando la dinamica che si era creata con Danilo. Dimitri ha saputo comprendere ciò di cui aveva bisogno Soraya, accompagnandola nel suo percorso.

E poi c’è Lory, il tentatore di Sabrina, diventato una star sui social e perennemente impegnato a rifiutare le attenzioni della fidanzata di Giovanni.