Aloni sui sandali, come eliminarli definitivamente

Come dire addio agli aloni sui sandali

Durante la stagione estiva, fate sfoggio dei vostri sandali più belli da abbinare a look freschi e comodi, ma anche eleganti e raffinati (ad una serata fuori non si dice mai di no!). Che preferiate quelli dal tacco vertiginoso o i modelli rasoterra, perfetti soprattutto per chi deve camminare o stare in piedi tutto il giorno, i sandali sono senza dubbio le vostre calzature preferite per sopportare i mesi più caldi. Ma hanno un difetto: già dopo pochi utilizzi, il plantare rimane macchiato. Che cosa provoca quegli antiestetici aloni e quali sono i trucchi per eliminarli senza fatica? Scopriamolo insieme.

Perché si formano gli aloni sul plantare

Avete acquistato un paio di sandali nuovi e decidete di indossarli subito, ma già la sera stessa, andando a toglierli, notate che si sono formate delle leggere macchie sul plantare. Sono aloni che ricalcano la sagoma del vostro piede, e che uso dopo uso diventano sempre più scuri, dando l’impressione che le vostre calzature siano sporche – anche se le avete appena lavate. A causare questi aloni è il sudore, che si mescola alla polvere e alla sporcizia che raccogliete da terra mentre camminate (d’altra parte, stiamo parlando di scarpe aperte).

Insomma, è assolutamente normale che il plantare assorba tutto questo sporco, e non si tratta solamente di bassa qualità dei sandali acquistati: anche i migliori, realizzati con materiali di altissima qualità, tenderanno pian piano a macchiarsi, anche se forse ci impiegheranno più tempo. Il vero problema è che questi aloni non vanno via facilmente, con un semplice lavaggio in lavatrice a freddo – come occorre fare per evitare che le suole si scollino. Per fortuna ci sono alcuni trucchetti che potranno venirvi in aiuto, per avere sandali sempre puliti in pochi istanti. Ecco come fare.

I rimedi per eliminare gli aloni sui sandali

La prima cosa da fare è spazzolare bene i sandali, per rimuovere polvere e sporcizia superficiali. Dedicatevi sia alla tomaia (che nella maggior parte dei casi è composta solo da poche strisce di tessuto) che al plantare stesso, utilizzando una spazzola dalle setole morbide per evitare di graffiare o rovinare il materiale di cui sono fatte le calzature. Insistete soprattutto nei punti più difficili da raggiungere, come vicino alle cuciture per portar via più sporco possibile – e fare quindi meno fatica durante gli altri passaggi.

Ora non vi resta che pensare alla pulizia del plantare, per rimuovere completamente quegli sgradevoli aloni che fanno sembrare i sandali ormai vecchi e da buttare. Ci sono ingredienti naturali, che probabilmente tutti avete già in casa, che possono risolvere definitivamente il problema in pochi minuti. Sono rimedi economici e semplicissimi, ma anche molto efficace per non aver più sandali macchiati sul plantare. Vediamo quali sono queste soluzioni miracolose, da adottare subito per affrontare al meglio la stagione estiva.

Il borotalco

Il primo rimedio da provare è il borotalco: utile per assorbire il sudore sulla pelle, è efficace anche per rimuovere lo sporco dai sandali. Spargetene un cucchiaio o due sulla macchia, lasciandolo agire per tutta la notte, quindi spazzolate bene il giorno seguente, rimuovendo anche la sporcizia che è riuscito a togliere. Se però gli aloni sono ormai presenti da molto tempo e quindi sono diventati troppo scuri, questa soluzione potrebbe non essere sufficiente.

Il bicarbonato di sodio

L’alternativa al borotalco è un’altra polvere bianca miracolosa: il bicarbonato di sodio. Molto utile nelle pulizie domestiche, è un antibatterico, sbiancante e ottimo per rimuovere gli odori. Anche in questo caso, potete spargerne un po’ sugli aloni e lasciar agire per tutta la notte, rimuovendolo poi il giorno successivo con una spazzola morbida o un panno pulito. Potete anche ripetere più volte il procedimento, finché le macchie non saranno definitivamente scomparse.

Il succo di limone

Gli aloni sono davvero ostinati? Il rimedio giusto potrebbe essere il succo di limone, che è un potente antisettico e igienizza a fondo i sandali, lasciando anche un buonissimo odore. In una ciotola, spremete due limoni e mescolate il succo con un paio di cucchiaini di bicarbonato, quindi spalmate il composto sui plantari e strofinate con uno spazzolino. Lasciate agire per qualche ora e pulite bene i sandali con un panno umido: saranno probabilmente immacolati come appena comprati.

L’aceto di vino bianco

Al posto del limone, potete usare anche l’aceto di vino bianco, che è un potente sgrassatore. In uno spruzzino, versate un paio di tazze di aceto e aggiungete due cucchiaini di bicarbonato, mescolando bene fin quando quest’ultimo non si sarà sciolto. Spruzzate un po’ di soluzione sul plantare e lasciate agire per qualche ora, quindi usate un po’ di ovatta per raccogliere la sporcizia. Anche questo rimedio è super efficace contro gli aloni sui sandali.

Il sapone di Marsiglia

Se il plantare è in gomma, potete infine provare il sapone di Marsiglia: si tratta di un vero portento nelle pulizie domestiche, grazie alle sue mille proprietà. Versatene un po’ all’interno di un flacone spray e diluitelo con acqua, quindi spruzzate il mix sui sandali e strofinate bene con uno spazzolino, fin quando non otterrete una bella schiuma bianca. A questo punto non vi resta che rimuovere il tutto con un panno umido, togliendo anche la sporcizia rimasta da tempo sul plantare.

Come evitare la formazione degli aloni

Una volta smacchiati i vostri sandali, vorrete sicuramente tenerli puliti il più a lungo possibile. Ebbene, ci sono alcuni stratagemmi per evitare che gli aloni si formino di nuovo, o almeno per rallentare il processo. Come abbiamo visto, il principale responsabile delle macchie sul plantare è il sudore. E, in piena estate, i piedi inevitabilmente sudano per via del grande caldo. Dopo la doccia potete cospargerli di borotalco, per tenerli freschi più a lungo. Oppure potete usare un buon deodorante antitraspirante per piedi: il sudore sarà solo un ricordo.

Inoltre, dopo ogni utilizzo dovreste pulire bene i sandali con una spazzola morbida per eliminare subito polvere e sporcizia, magari aggiungendo un po’ di borotalco sul plantare per assorbire il sudore. È infine importante effettuare una pulizia regolare: spazzolate le calzature e poi passatele completamente con un panno morbido inumidito in acqua e sapone di Marsiglia. Risciacquate con un panno umido e lasciate i sandali ad asciugare all’aria aperta, in un punto ben ventilato ma lontano dai raggi diretti del sole. Così facendo, avrete sandali sempre puliti e gli aloni saranno solo un lontano ricordo.