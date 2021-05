Il giorno in cui ho smesso di giudicare le madri

editato in: da

Se è vero che dovremmo sempre lasciare liberi gli altri di agire e di fare le loro scelte, è vero anche che l’irresistibile mania di giudicare gli altri ci rende schiave di un circolo vizioso. È questo è vero soprattutto quando si diventa genitori, o quando ancora non lo si è. Io l’ho fatto. Io ho giudicato. E poi sono stata giudicata.

Ho capito che essere mamma è bellissimo, gioioso e faticoso. È travolgente per tutte quante le donne, anche se poi le esperienze sono sicuramente soggettive. Ho capito che sono tanti, troppi, i giudizi negativi, i consigli non richiesti e i commenti sgraditi solo perché non sono compresi o sono diversi dai propri. Eppure tutti i genitori sono uguali, anche se fanno delle scelte diverse. Tutte le mamme condividono la stessa missione: fare ciò che è meglio per i propri figli, anche se si scelgono strade e percorsi completamente differenti.

Io l’ho capito quando sono diventata mamma che non c’è un unico e solo modello da seguire. Che non esiste la perfezione genitoriale, ma che tutte le mamme a loro modo sono perfette. Lo sono quelle che allattano al seno e quelle che non lo fanno, quelle che decidono di far giocare i loro piccoli alla play o quelle che gli comprano uno smartphone. Lo sono quelle che vestono le loro bambine con la tuta, a discapito di quel vestito colorato e a fiori che le farebbe sembrare delle bamboline.

E potrei portare altri dieci, cento, mille esempi. Perché i terreni di scontro della maternità sono tantissimi, ma tutti artificiali, perché sono stereotipati. Eppure basterebbe ricordare, prima di puntare il dito le une contro le altre, che siamo prima di tutto donne, persone, con le nostre storie e le nostre esperienze, con una personale capacità di scegliere e di agire. E che siamo mamme, e che come le altre ci muoviamo per il bene dei nostri figli, anche quando sbagliamo, secondo le nostre regole. Anche quando gli altri non capiscono. Anche se non siamo perfette.

Tutte le mamme operano per la causa più bella del mondo: il benessere dei propri bambini. Non bisogna mai giudicarle, né quando si è una mamma, né quando non lo si è. E per ricordarlo, condivido con voi questa meravigliosa poesia di Nede Baulies Muas.