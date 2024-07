Vanessa Hudgens è mamma: è nato il primo figlio con Cole Tucker

Fonte: IPA Vanessa Hudgens ai Vanity Fair Oscars 2024

Un’altra bellissima nascita all’interno del mondo delle star. Vanessa Hudgens, volto notissimo di Disney per aver interpretato Gabriella Montez nella saga di High School Musical, è finalmente diventata mamma. L’attrice è stata avvistata fuori dall’ospedale mentre stringeva dolcemente il suo bambino avuto dall’amore con il marito Cole Tucker.

Vanessa Hudgens mamma per la prima volta

Vanessa Hudgens ha dato alla luce il suo primo figlio. L’attrice che ci ha fatto emozionare in High School Musical accanto a Zac Efron ha iniziato la sua avventura come neo genitore insieme al marito Cole Turner. Un lieto evento tenuto lontano dai riflettori, ma che alcuni sguardi attenti sono stati in grado di notare mercoledì 3 luglio 2024, proprio mentre la Hudgens stava lasciando l’ospedale di Santa Monica, in California, tenendo in braccio il suo bebè.

Alcuni scatti rubati la ritraggono infatti seduta con il neonato, pronta a tornare alla sua vita di sempre, probabilmente con qualche ora di sonno in meno ma anche con tanta gioia ed emozione.

La coppia, al momento molto riservata riguardo alla presenza del nuovo arrivato, non ha ancora condiviso nulla sui social: data di nascita, sesso e nome del bambino sono infatti ancora un grande interrogativo.

Quel che è certo è che Vanessa ha lasciato l’ospedale proprio il giorno del compleanno del marito, Cole Tucker, ha cui ha comunque augurato il meglio in un dolcissimo post di Instagram.

Vanessa Hudgens raggiante in gravidanza

Una bellezza da sempre Vanessa Hudgens, che anche durante i mesi della gravidanza ha continuato a condividere dolcissime foto in cui i fan hanno potuta vederla raggiante e sempre sorridente. L’attrice, generalmente molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, aveva però deciso di annunciare l’arrivo del suo primo bambino in una serata decisamente speciale.

Impossibile non ricordarla durante la notte degli Oscar 2024: una sfilata sul red carpet in total black: unico tocco luminoso oltre agli accessori, un pancino evidente che l’attrice ha accarezzato sorridente.

Fonte: IPA

Un lieto fine che corona una relazione molto felice insieme al marito Cole Turner con cui Vanessa è convolata a nozze a dicembre 2023 in una cerimonia segretissima sulle spiagge di Tulum dopo un addio al nubilato da brividi a tema Halloween, festa a cui l’attrice è molto affezionata.

Una storia d’amore comunque molto meno appariscente rispetto a quella di altre star, probabilmente anche perché molto spesso Vanessa è stata al centro dei rumors proprio per via di alcune voci che parlavano di una sua presunta gravidanza che nel 2023 lei aveva smentito.

Acqua passata: ora Vanessa può godersi il suo bambino insieme al marito, rendendo fieri ed entusiasti i fan e qualche collega che prova per lei un affetto senza tempo. Qualche mese fa, infatti, Zac Efron, il Troy Bolton di High School Musical, ha speso parole bellissime per la gravidanza di Vanessa e della collega Ashley Tisdale, anche lei pronta ad avere il suo secondo bambino.

Sul red carpet della première di A Family Affair, l’attore ha commentato: “Saranno le mamme migliori di sempre! Quelle ragazze?! Vuoi scherzare?! Non ci sono dubbi. Oh mio Dio. Avremo delle divertenti riunioni di famiglia presto.”