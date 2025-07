Vanessa Hudgens mamma bis, il divertente annuncio social: “Secondo Round”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Getty Images Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens torna a sorprendere il mondo con la sua energia e lo fa nel modo più dolce: annunciando la sua seconda gravidanza con un post che è già cult. L’attrice americana, amatissima sin dai tempi di High School Musical, ha condiviso su Instagram uno scatto bucolico insieme al marito Cole Tucker, con un pancione ben in vista e un sorriso che vale più di mille parole. La didascalia? Un semplice e ironico “Round two!!!!” che ha mandato in visibilio fan, amici e colleghe celebri come Ashley Benson, Jade Cargill e Jeremy Scott.

Vanessa Hudgens di nuovo mamma, l’annuncio social

L’annuncio è arrivato, a distanza di un anno dalla nascita del primo figlio, avvenuta a luglio 2024. Per condividere la notizia, Vanessa Hudgens ha scelto una serie di fotografie scattate all’aperto, sotto gli alberi, dove si mostra insieme a Cole in perfetta sintonia di stile.

Lei indossa un completo boho total white: un top a corsetto annodato sul davanti che lascia scoperto il pancione, abbinato a una gonna lunga e fluida dal taglio romantico, rifinita da pizzi e dettagli crochet. Ai polsi, un mix di bangles oversize in legno e metallo, mentre i lunghi capelli scuri le cadono morbidi sulle spalle. Un look che grida maternità gioiosa, naturalezza, femminilità senza sforzo.

Accanto a lei, Cole Tucker – ex giocatore di baseball e suo marito dal dicembre 2023 – indossa una t-shirt bianca e pantaloni scuri. Semplice, ma perfetto accanto a una Vanessa raggiante e in totale armonia con la natura e con il suo nuovo status. In alcuni scatti la coppia punta al pancione con un gesto divertito, come a voler dire: “Ci siamo di nuovo!”. In altri, si tengono per mano con uno sguardo d’intesa che dice tutto. E i commenti dei fan – e dei vip – parlano chiaro: tutti li adorano.

IPA

Una storia d’amore che sembra un film (e invece è tutto vero)

Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono conosciuti nel 2020 e hanno ufficializzato il loro amore poco dopo. Dopo il fidanzamento nel febbraio 2023, sono convolati a nozze a Tulum, in Messico, con un matrimonio da sogno nel cuore della giungla.

La notizia della loro prima gravidanza è stata inizialmente trapelata dai media, in modo non autorizzato: un’esperienza che l’attrice ha definito “una violazione della nostra privacy” in una Instagram Story dell’epoca. Nonostante tutto, il piccolo è nato in salute e l’amore per la maternità ha conquistato Vanessa, che è tornata sulle scene pochi mesi dopo, più radiosa che mai.

Non a caso, la sua prima apparizione pubblica dopo il parto è stata sul red carpet del Vanity Fair Oscars Party 2025, dove ha incantato i fotografi con un abito nero firmato Dolce & Gabbana, impreziosito da piume e dettagli couture. Un momento che ha segnato il suo ritorno glam, accompagnata da Cole in un elegante completo total black. La stampa ha parlato di “Vanessa 2.0”: attrice, moglie, madre e regina di stile.

Una mamma (molto) social e piena d’amore

Il post con cui Vanessa Hudgens ha annunciato la seconda gravidanza non è solo tenero, ma anche perfettamente in linea con la sua cifra stilistica. Ironica, un po’ hippie e autentica, l’attrice ha scelto un’estetica naturale, fatta di luce del sole, pancia scoperta e gesti spontanei. Niente foto patinate o eccessivamente costruite, ma un racconto genuino della quotidianità che conquista proprio perché sa di verità.

Tra i primi a commentare, tantissimi nomi noti: Jeremy Scott, che scrive “AWEEE CONGRATULATIONS MY DARLING!!!”, Ashley Benson che le manda una pioggia di cuori e faccine con gli occhi a cuore, Alexandra Shipp che risponde con una cascata di emoji rossi. E poi ancora Jenna Dewan, Corey Cott, Jade Cargill: tutti pazzi per questa coppia che incarna la gioia semplice della famiglia.