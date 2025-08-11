Vanessa Hudgens incinta, pancione da diva in un abito marrone che avvolge le curve

IPA Vanessa Hudgens

Quando si parla di maternità glamour, il pensiero va subito a star come Rihanna… e, ormai, a Vanessa Hudgens. L’attrice di High School Musical, 36 anni, ha confermato ancora una volta che lo stile non va mai in pausa – nemmeno con un pancione che avanza. Dopo un anno dalla nascita del primo figlio, Vanessa è di nuovo incinta e, per la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio, ha scelto un look che sembra cucito addosso alla sua energia radiosa e al suo spirito boho-chic.

Vanessa Hudgens incinta, un abito che abbraccia le sue bellissime forme

Per il Day of Indulgence di Jennifer Klein, uno degli eventi più esclusivi di Hollywood, Vanessa Hudgens ha fatto il suo ingresso in solitaria, scendendo da un’auto bianca con un’aria da diva rilassata. L’abito, una lunga creazione bustier color cioccolato, cadeva morbido fino ai piedi con un taglio impero e pieghe leggere che si muovevano a ogni passo. Il tessuto, fluido e leggero, avvolgeva il pancione in maniera naturale, mettendolo in evidenza senza costringerlo, in un perfetto equilibrio tra comfort e sensualità.

L’attrice ha saputo giocare con i contrasti: ai piedi, un paio di infradito nere minimal che spezzavano la formalità del vestito, trasformando l’outfit in un inno alla disinvoltura californiana. Ai polsi, maxi bracciali rigidi in resina ambrata e un paio di orecchini pendenti nelle stesse tonalità, che riprendevano la palette calda del look. Occhiali da sole rettangolari con lenti ambrate e montatura sottile completavano il quadro, donandole quell’aria “don’t mess with me” che solo certe star riescono a portare con naturalezza.

La maternità come statement di stile

Questa seconda gravidanza di Vanessa Hudgens è arrivata in tempi record: il primogenito, nato dall’amore con il marito Cole Bryson Tucker, ex giocatore di baseball, è venuto alla luce nel luglio 2024. “Round two” aveva scritto lei su Instagram il 12 luglio, annunciando di essere di nuovo incinta con una serie di scatti in cui posava accanto a Cole, pancione in avanti e sorriso fiero.

Un tempismo che ha già fatto scattare i paragoni con Rihanna, anche lei capace di trasformare ogni gravidanza in un fashion show itinerante. Se la popstar barbadiana non rinuncia mai a look audaci e scintillanti, Vanessa porta avanti una visione più “bohemian goddess”, ma ugualmente studiata: il suo abito marrone, con quel sapore caldo e avvolgente, non è un caso, ma un richiamo ai toni della terra e alla femminilità materna, reinterpretata in chiave red carpet.

Un’icona boho-chic che non rinuncia a sé stessa

Il Day of Indulgence è un evento che si distingue per il dress code informale ma curato: niente passerelle, ma un concentrato di personalità e dettagli. Vanessa Hudgens lo sa bene, e infatti il suo look rispecchiava alla perfezione quell’atmosfera “laid-back luxury” che da anni è la sua cifra stilistica. Nessuna rinuncia agli accessori, nessun tentativo di nascondere il corpo che cambia: al contrario, ogni elemento del suo outfit sembrava dire “questo sono io, ora più che mai”.

Non sorprende che, anche incinta, riesca a mantenere intatto il suo status di icona fashion. Il segreto? Una combinazione di consapevolezza, estetica coerente e quella capacità tutta hollywoodiana di saper sfruttare ogni apparizione pubblica per raccontare una storia. In questo caso, la storia di una donna che, tra un set e l’altro, tra maternità e tappeti rossi, continua a incarnare la versione più autentica di sé stessa