Rihanna, gravidanza agli sgoccioli ma lo stile resta impeccabile

Rihanna, gravidanza agli sgoccioli e stile sempre al top: blazer a righe, cargo pants e la borsa Gucci che fa tendenza

IPA - Getty Images I look premaman dell’estate 2025 a cui ispirarsi, da Rihanna a Giulia De Lellis

Rihanna continua a dimostrare che la maternità non è sinonimo di rinuncia allo stile. A pochi passi dal dare alla luce il terzo figlio, la popstar 37enne – in attesa con A$AP Rocky – è stata avvistata a Beverly Hills mentre faceva shopping di abiti per bambini nella boutique di lusso English Rabbit. Il pancione, ormai protagonista assoluto, non è mai nascosto: anzi, RiRi lo mette in mostra con naturalezza, trasformando ogni uscita in un momento da street style da manuale.

Rihanna, tailleur premaman

Questa volta, la regina del maternity fashion ha scelto un completo maschile rivisitato: blazer blu navy a righe sottili, dalla linea morbida e leggermente oversize, portato aperto su una semplice canotta bianca corta, lasciando intravedere la silhouette in piena evoluzione. Ai pantaloni cargo in tessuto leggero, con stampa micro-check e tasche laterali, ha abbinato sneakers Puma rosa cipria, confermando che la comodità può andare a braccetto con il glamour.

Il tocco in più? Gli accessori. Rihanna ha illuminato il look con un choker dorato, una collana con ciondolo lucchetto, una catena lunga con scapolare in oro e rubini firmata Marie Lichtenberg, occhiali da sole ovali a lente scura e unghie squadrate rosso lacca.

Dopo aver fatto tappa nella boutique per il nuovo arrivato, Rihanna si è diretta verso il suo ristorante del cuore, Giorgio Baldi, dove – si dice – non rinunci mai a ravioli, gnocchi e spaghetti. Negli ultimi tempi, la star è apparsa spesso in pubblico insieme ai figli Rza e Riot, impeccabili nelle loro mini-versioni dei completi Dior di Jonathan Anderson, sfoggiati anche durante la Paris Fashion Week e sul red carpet del film I Puffi. Segno che, in casa Rihanna, lo stile è un affare di famiglia… e si inizia a coltivarlo fin dalla culla.

IPA

Logomania e dettagli di lusso: la Gucci Padlock Bag

Per completare l’outfit, Rihanna ha puntato su un’icona dello stile 2000s: la Padlock Bag di Gucci. Il modello, portato con disinvoltura a spalla, è realizzato in canvas monogram GG con dettagli in pelle marrone, chiusura a lucchetto dorato e rifiniture che richiamano il gusto vintage, ma con un appeal perfettamente contemporaneo. Un pezzo che unisce business e logomania, in perfetto equilibrio tra il mood sartoriale del blazer e la rilassatezza dei cargo pants.

Non è la prima volta che RiRi abbraccia questa tendenza: pochi giorni fa, in un’uscita a Los Angeles, aveva scelto di impreziosire un look casual con un foulard logato di Valentino, abbinato a jeans mom fit, camicia oversize e sandali animalier con tacco. Il risultato? Un continuo gioco di contrasti tra high fashion e comfort, che rende unico il suo approccio alla moda premaman.

IPA

Maternità come passerella

Non è certo la prima volta che Rihanna reinventa il concetto di abbigliamento premaman. Pochi giorni fa aveva scelto un abito sorbet toned della collezione primavera/estate 2001 di Issey Miyake, con pieghe ondulate e scollo etereo, capace di unire teatralità e raffinatezza. Un’altra apparizione memorabile? Il “condom dress” bianco con cut-out, firmato Pieter Mulier per Alaïa, che ha conquistato le passerelle dell’autunno 2025.

In ogni caso, il filo conduttore è sempre lo stesso: esaltare il corpo in trasformazione, senza nasconderlo o “addolcirlo” secondo i canoni tradizionali. Persino l’uso della cintura premaman diventa per lei un elemento di styling studiato.