Rihanna incanta in baby doll azzurro e pancione alla premiere dei Puffi

Rihanna torna sotto i riflettori in una versione inedita, non per la musica bensì per il cinema d’animazione. La popstar infatti è volata in Belgio per la premiere mondiale di The Smurfs Movie, il nuovo film dedicato agli amatissimi Puffi in cui presta la voce, nella versione originale inglese, nientemeno che a Puffetta (Smurfette). E per l’occasione sfoggia un outfit a tema con il quale ha messo in risalto il suo bellissimo pancione, conquistando l’approvazione unanime dei fans.

Rihanna, il baby doll azzurro da Puffetta conquista tutti

Rihanna is back, se mai ce ne fosse bisogno: l’avevamo lasciata, super splendente sul red carpet del Met Gala di quest’anno, dove aveva sfoggiato un completo manlike super cool in omaggio al tema dell’evento. Proprio in quell’occasione Rihanna ha annunciato la sua terza gravidanza, dopo il piccolo RZA nato nel 2022 e Riot Rose, classe 2023.

Ora la ritroviamo, in compagnia dell’inseparabile Asap Rocky, suo compagno di vita ufficialmente dal 2020 (anche se la loro amicizia e collaborazione professionale risale al 2012) alla premiere belga del film Smurfs, I Puffi appunto.

L’evento, attesissimo dai fan, si è tenuto nel cuore di Bruxelles, patria “spirituale” dei celebri omini blu nati dalla fantasia del fumettista belga Peyo. L’arrivo di Rihanna ha trasformato la serata in un vero e proprio red carpet di richiamo globale, segnando l’unione tra cultura pop e tradizione europea. Radiosa e glamour, la cantante ha incantato fotografi e pubblico, mostrando entusiasmo per questa nuova avventura cinematografica che unisce ironia, musica e magia.

La sua presenza dà nuova voce, oltre che stile, al mondo dei Puffi, in un reboot che punta a conquistare grandi e piccoli. Rihanna infatti presta letteralmente la voce al celeberrimo personaggio di Puffetta e ha anche composto la canzone ufficiale del nuovo film d’animazione dal titolo A Friend of Mine.

A catalizzare l’attenzione di tutti è stato anche il look sfoggiato dalla popstar: Rihanna infatti ha incantato tutti con un outfit celestiale perfettamente in linea con il tema “puffoso” dell’evento. La cantante, in dolce attesa, ha scelto un baby doll azzurro ghiaccio dal fascino etereo: un top trasparente impreziosito da piume leggere e ricami delicati, abbinato a una gonna lunga in seta lucente con strascico e dettagli scintillanti.

Il capo, elegantemente sagomato sul pancione, valorizza la maternità con grazia e naturalezza, ribadendo la capacità di Rihanna di fondere moda, teatralità e identità personale in ogni apparizione pubblica. L’abito, che richiama l’haute couture d’archivio ma con una vena contemporanea, è completato da accessori silver e onde morbide nei capelli. Un look che è già diventato virale.

Rihanna torna con il brano A Friend of Mine e mette a tacere le critiche

Con A Friend of Mine, il suo primo singolo in tre anni scritto appositamente per il film dei Puffi, Rihanna torna anche alla musica dopo un lungo stop. Il brano mescola sonorità house-pop minimaliste con ritmi ispirati all’Afrobeats, costruendosi attorno al ritornello orecchiabile “you feel like a friend of mine”. La critica lo ha definito una hit dal potenziale estivo capace di unire la leggerezza per bambini con un beat da dancefloor. Insomma un pezzo che diverte, coinvolge e dimostra ancora una volta la sua versatilità.

Rihanna mette così a tacere anche le numerose critiche ricevute all’annuncio della terza gravidanza: in quell’occasione infatti le reazioni del pubblico non sono state solo di entusiasmo. Accanto ai messaggi di auguri e sostegno, non sono mancate critiche e commenti giudicanti, soprattutto sui social. Alcuni l’hanno accusata di mettere la maternità prima della musica, lamentando l’assenza di nuovi album. Altri hanno commentato il suo stile premaman, ritenuto da alcuni “troppo audace” per una futura mamma. Come sempre, Rihanna ha risposto senza dire una parola: con eleganza, sicurezza e la solita capacità di dettare le regole del gioco.

Ora con I Puffi la popstar dimostra ancora una volta il suo talento unendo doppiaggio e musica in un doppio impegno che sa tanto di riscatto professionale, mettendo così a tacere critiche e speculazioni di ogni tipo.