Fonte: IPA Rihanna

Non c’è due senza tre. Rihanna, già mamma bis assieme al compagno A$AP Rocky, ha scelto di fare il tris. La popstar star ha rivelato la gravidanza sul più fotografato dei red carpet di tutto il mondo, quello newyorkese del Met Gala. Abbandonando le abitudini del passato, è arrivata in anticipo, per attirare l’attenzione di tutti i reporter presenti, i cui obiettivi si sono subito rivolti sul suo nuovo, felicissimo pancino.

Rihanna, il grande annuncio al Met Gala

Il suo look era tra i più belli sul red carpet del Met Gala 2025, ma è non per la sua eleganza che, stavolta, Rihanna ha fatto parlare di sé. Se la popstar, oggi imprenditrice di successo, è tra gli ospiti più chiacchierati del gala di moda è perché, sul tappeto rosso, è arrivata con la più bella delle sorprese. È stato proprio sfilando con il suo outift in stile gangster che Rihanna ha svelato il nuovo pancino, annunciando senza parole la sua terza gravidanza.

Fonte: IPA

L’attenzione era tutta lì. La gonna a vita bassa e il blazer crop sono stati pensati appositamente per mettere in mostra le rotondità che annunciano l’arrivo di un bebè. Il pancino era ben sottolineato dal corpetto gessato e accompagnato dal grande sorriso della cantante, radiosa e felicissima. Per non passare inosservata – come se ci fosse il rischio – Rihanna è arrivata persino in anticipo, quando ha iniziato la sua sfilata, gli occhi dei paparazzi erano tutti per lei.

Non è la prima volta, d’altronde, che Rihanna rivela la lieta notizia in grande, anzi in grandissimo. La seconda gravidanza, quella il cui frutto fu il piccolo e adorabile Riot Rose, fu annunciata dalla performer nel febbraio del 2023 sul palco più osservato d’America: quello dello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl. Dallo sport al glamour, l’importante è che ci sia una folla oceanica e almeno un centinaio di telecamere.

Mamma per la terza volta

Sul bebè in arrivo, Rihanna non ha rivelato nulla. Non conosciamo il nome scelto da mamma e papà, non sappiamo neppure il sesso, seppur a riguardo qualche ipotesi già c’è. “C’è il 75% di probabilità che sarà un maschio” aveva in passato rivelato la cantante, scherzando che “se c’è qualcosa che non so fare? A quanto pare, avere delle figlie femmine”. Rihanna è infatti mamma di due bei maschietti, RZA e Riot. “È bellissimo avere una casa piena di maschi” commenta lei, seppur pensava di “essere tagliata per essere la mamma di una bambina”. Chissà, magari stavolta il fiocco sarà rosa.

La storia d’amore con A$AP Rocky

Per Rihanna si tratta del dodicesimo Met Gala, il quarto in compagnia del fidanzato A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Athelaston Mayers. I due stanno insieme dal 2020 e da allora non si sono mai lasciati, diventando sempre più uniti e formando assieme una splendida famiglia dove i nomi di tutti iniziano per R. Il primogenito RZA Athelaston è arrivato a maggio 2022, un anno e mezzo dopo è stato il turno di Riot Rose. E adesso la più ammirata delle famiglie del rap è pronta ad accogliere un nuovo arrivato, maschietto o femminuccia, di certo la sua iniziale sarà una R.