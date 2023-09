Rihanna, le prime foto del figlio Riot Rose: il tenero ritratto di famiglia

Fonte: IPA Rihanna, 10 look premaman glamour e audaci

Negli ultimi tempi, Rihanna sta tenendo grande riserbo sulla propria famiglia. La popstar di fama globale dice e svela poco, ma quando lo fa, lo fa in grande stile. E per presentare al mondo il tenero volto di Riot Rose, secondo figlio della coppia formata da Rihanna e dal rapper A$AP Rocky, ha rilasciato un patinato servizio fotografico. Un inedito ritratto della famiglia al completo.

Rihanna: la prima foto di Riot Rose

Di lui non si conosce la data di nascita esatta (che dovrebbe risalire allo scorso agosto) e, fino a poco tempo fa, non si sapeva neppure il nome. Oggi, finalmente, Rihanna e A$AP Rocky hanno presentato al mondo il piccolo Riot Rose, secondo figlio arrivato poco più di un anno dopo il primogenito RZA Athelston, nato il 13 maggio 2022. Le foto anticipano quelle che avrebbero potuto essere diffuse dai paparazzi senza il consenso dei diretti interessati, così come accaduto con la prima gravidanza della popstar.

Il visino del bebè, del quale prima d’ora non era stata rilasciata alcuna immagine, è stato mostrato con un servizio fotografico professionale realizzato dal fotografo di moda Miles Diggs, in arte Diggzy: “Benvenuto al mondo Riot Rose” ha scritto l’artista, lo stesso che aveva immortalato l’annuncio della seconda gravidanza di Rihanna.

Un ritratto di famiglia decisamente diverso dal solito, che assomiglia a un servizio di moda, in stile street style, rappresentante a pieno dello stile dei due genitori rapper. La famiglia al completo è ritratta di notte, per strada, con un fuoristrada sullo sfondo – quasi a fingere che gli scatti siano rubati. Mamma Rihanna sfoggia un paio di sensuali pantaboots blu scuro e una felpa col cappuccio. Il papà, in classica tenuta da rapper, indossa una canotta bianca e larghi jeans, tra le sue braccia, un tenero fagottino rosa, il piccolo Riot Rose, con indosso un paio di stilosi stivaletti Timberland. Decisamente fashion anche il fratello maggiore RZA, con jeans, sneakers e felpa colorata.

Completo il servizio scatti dal sapore più intimo: RZA, in chiodo di pelle, che gioca sulle spalle del papà; il momento delle coccole per il più piccolo di casa, circondato dall’affetto di mamma e papà; numerosi abbracci di famiglia e, infine, un’emozionata Rihanna scambia un sorriso con la star del momento, il neonato Riot Rose, che mostra già uno sguardo vispo come quello della mamma.

Rihanna: una famiglia decisamente originale

Quella formata da Rihanna e dall’amato rapper non è di certo una famiglia come tutte le altre, a cominciare dai nomi scelti per i figli. RZA e Riot Rose derivano infatti dalla passione per il rap di A$AP Rocky. RZA è il nome del produttore e rapper RZA, leader del Wu-Tang Clan, rinomato collettivo hip hop americano che ha segnato la scena musicale degli anni ’90. Riot, mantiene la tradizione dei nomi che iniziano per R, ed è il titolo di uno dei brani più di successo del papà, pubblicato assieme al collega Pharrel Williams. Rose, decisamente più semplice, testimonia invece la passione per i fiori di A$AP Rocky.