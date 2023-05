Rihanna, svelato il nome del figlio: è sempre stato sotto gli occhi di tutti

Fonte: IPA Rivelato il nome del figlio di Rihanna

Per quanto riguarda le sue scelte da mamma Rihanna è sempre stata stra-originale e sopra le righe. Basti pesare che la pop star e imprenditrice barbadiana ha “annunciato” la sua seconda gravidanza mostrandosi senza preavviso in dolce attesa durante la sua performance dell’halftime show allo scorso Super Bowl.

Per quanto riguarda il primogenito nato dalla storia d’amore con il rapper A$AP Rocky, la cantante, invece, per quasi un anno non ha fatto sapere il suo nome che finalmente in questi giorni è stato svelato.

Rihanna: il nome del figlio non è una sorpresa

Uno dei grandi misteri degli ultimi mesi è stato quale fosse il nome del primogenito di Rihanna, nato il 13 maggio 2023, che per quasi un anno la cantante e il padre del piccolo – il rapper A$AP Rocky – hanno tenuto per sé.

Secondo fonti vicinissime alla coppia, il motivo per cui la pop star e il compagno – al secolo i Rakim Athelaston Mayer – hanno mantenuto il più completo riserbo sul nome del bambino non riguardava la privacy ma il fatto che loro stessi non lo avevano ancora scelto.

Proprio il padre di Rihanna aveva rivelato qualche tempo fa che la figlia e il suo compagno erano molto in dubbio su come chiamare il piccolo in quanto reputavano (non a torto!) tale decisione molto importante.

Per la felicità dei più curiosi e dei fan della pop star barbadiana, che durante la sua prima (e seconda) dolce attesa ha sfoggiato look decisamente extra, il nome del bambino è statorivelato in queste ore: baby Fenty si chiamerebbe RZA Athelston Mayers.

Per quanto particolare, però, il nome del figlio di Rihanna in realtà è sempre stato sotto gli occhi di tutti: la cantante già ad agosto del 2022 (quando il piccolo aveva 3 mesi) aveva infatti indossato una maglietta che lo “spoilerava”. L’immagine che la immortala sulla t-shirt dimostra, quindi, che forse non è proprio vero che mamma Riri e papà A$AP erano indecisi sul nome del piccolo ma che semplicemente hanno voluto mantenere vivo il mistero…

Il significato del nome del figlio di Rihanna: un omaggio alla musica rap

Abbiamo già sottolineato che mamma squisitamente sopra le righe sia Rihanna e questa peculiarità la pop star l’ha dimostrata anche con il nome del suo primogenito.

La scelta di chiamarlo RZA Athelston Mayers non è per nulla casuale ma un vero e proprio tributo al mondo del rap. RZA è difatti lo pseudonimo di Robert Fitzgerald Diggs, rapper e produttore statunitense leader del Wu-Tang Clan, collettivo hardcore hip hop formatosi a New York nel 1992 e composto da RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa e il compianto Ol’ Dirty B**tard, venuto a mancare nel 2004.

RZA, oggi 53enne, è una persona molto importante nella vita di Rihanna e A$AP che, non a caso, ha sempre palesato la sua enorme gratitudine per il Wu-Tang Clan e quello che il collettivo ha fatto per la scena musicale rap dell’East Cost.

Molto probabilmente, quindi, è stato proprio il papà di RZA jr a scegliere il nome del primogenito, con ovvio benestare di Riri anch’essa fan del musicista come ha dimostrato anche la maglietta sfoggiata in quel di New York nell’agosto del 2022. T-shirt che, probabilmente, era un omaggio sia al leader del Wu-Tang Clan che al suo adorato bambino.

A questo punto, tocca fare attenzione ai look (e in particolare alle magliette) che Rihanna indosserà nei prossimi mesi perché potrebbero preannunciare il nome del secondogenito!