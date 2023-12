Rihanna compra il super attico di Matthew Perry ad una cifa esorbitante

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Tutti gli amori di Matthew Perry, da Julia Roberts a Cameron Diaz

La straordinaria Rihanna ha fatto nuovamente parlare di sé nel mondo del lusso e dell’immobiliare. La diva, icona mondiale della musica e della moda, ha recentemente acquistato il super attico di Matthew Perry, noto attore, da poco scomparso, della celebre serie tv Friends.

Rihanna compra il super attico di Matthew Perry

A solo un mese dalla scomparsa del carismatico Matthew Perry, celebre per il suo ruolo nella storica sitcom Friends, il suo lussuoso attico da 19 milioni di dollari ha trovato una nuova proprietaria: la superstar globale Rihanna.

Dopo la nascita del suo secondo figlio, avuto con il rapper Asap Rocky, Rihanna ha iniziato la ricerca di una nuova dimora, ideale per garantire serenità e riservatezza alla sua famiglia. E quale scelta migliore se non l’attico “a prova di paparazzi” di Matthew Perry? Questa maestosa proprietà si erge maestosamente al 40esimo piano, circondata da 1,6 ettari di giardini lussureggianti, perfetti per garantire un’oasi di tranquillità lontano dagli occhi indiscreti dei fotografi.

Fonte: IPA

Com’è fatta la casa

L’attico, venduto per una cifra che fa girare la testa, è un capolavoro di design e lusso. Le numerose terrazze e le pareti interamente in vetro offrono una vista mozzafiato su Los Angeles, mentre gli interni sono un trionfo di eleganza e comfort. L’appartamento include un ampio soggiorno con due caminetti, una camera padronale, quattro camere da letto aggiuntive, otto bagni, una sala giochi, un home theater, oltre a una cucina e una sala da pranzo separate.

Gli ospiti e gli abitanti possono godere di un’incredibile vista che spazia dall’oceano alle montagne, abbracciando l’intera città. Di giorno, è possibile ammirare il vasto paesaggio urbano e naturale di Los Angeles, mentre di notte la città si trasforma in un incantevole mare di luci scintillanti.

L’interno dell’attico è una perfetta fusione di lusso e comfort. Il soggiorno, arricchito da due eleganti caminetti, invita al relax e al socializzare, mentre la grande suite padronale offre uno spazio abitativo privato e raffinato. In totale, l’appartamento dispone di quattro camere da letto e otto bagni, rendendolo ideale sia per la vita familiare che per l’ospitalità.

La cucina è un altro punto di forza dell’attico: dotata di un’isola moderna e di un tavolo per cene informali, è il luogo ideale per momenti conviviali. Separata da questa, si trova la sala da pranzo, che offre un ambiente più formale e intimo per occasioni speciali.

Infine, le quattro terrazze e le pareti interamente in vetro sono state progettate per esaltare la vista panoramica, permettendo agli abitanti di immergersi completamente nel paesaggio circostante e godere della bellezza senza tempo di Los Angeles. Con questi dettagli, l’attico acquistato da Rihanna non è solo una dimora di prestigio, ma un vero e proprio simbolo di lusso e raffinatezza.

Con questo acquisto, Rihanna non solo si assicura un’abitazione di lusso per la sua famiglia, ma anche un ambiente esclusivo e protetto. Questo attico, che un tempo apparteneva a una delle stelle di Friends, ora diventa la casa di una delle donne più influenti e ammirate del panorama mondiale. Una storia che unisce glamour, privacy, e un tocco di magia hollywoodiana.

Fonte: IPA

La storia dell’appartamento di Matthew Perry

L’attico che una volta apparteneva a Matthew Perry, famoso attore americano, racconta una storia di lusso, design e prestigio. Acquistato dall’attore nel 2017, questo appartamento si trova in un edificio progettato dal rinomato studio Robert A. M. Stern Architects nel 2010. L’edificio stesso è un simbolo di esclusività, avendo ospitato VIP come Candy Spelling, vedova del regista Aaron Spelling, la cantante Paula Abdul e l’attrice Elizabeth Berkley.

Il palazzo, oltre all’esclusiva posizione, offre servizi di lusso, quali 1,6 ettari di giardini privati, una piscina di 23 metri, una sala proiezioni, studi di yoga e pilates e una cantina per i vini, trasformandolo in un vero e proprio paradiso urbano.

Matthew Perry ha apportato un tocco personale all’attico, situato al 40° piano, con una ristrutturazione di alto profilo. Per questo progetto ha coinvolto il team di architetti di Scott Joyce e il designer di interni LM Pagano.

Inizialmente messo in vendita nel 2019 a 35 milioni di dollari (circa 31,9 milioni di euro), il prezzo è stato successivamente ridotto a 23 milioni di dollari nel 2021 (circa 20,9 milioni di euro). L’attico è passato poi nelle mani di Nick Molnar, cofondatore australiano di Afterparty, che lo ha quotato l’anno seguente per 28 milioni di dollari (circa 25,5 milioni di euro). Queste transazioni si annoverano tra le più costose nella storia del mercato immobiliare di Los Angeles, sottolineando la desiderabilità e l’unicità di questa proprietà.