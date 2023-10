Fonte: IPA Rihanna, 10 look premaman glamour e audaci

Rihanna sta tornando, per la gioia di tutti i suoi fan sparsi per il mondo. Il mondo della musica è stato racchiuso in una parentesi per molto tempo, troppo. Da una parte ci sono stati i suoi enormi impegni legati alle sue attività imprenditoriali. Dalla moda al celebre brand Fenty Beauty, il che l’ha resa una delle donne più ricche d’America e del mondo.

A ciò è seguita la sua doppia maternità. La cantante ha coronato il suo sogno e oggi vive felice al fianco del suo compagno ASAP Rocky. I loro piccoli sono nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Due splendidi maschietti, che hanno consumato tutto il suo tempo libero rimasto.

È incredibile pensare come un’icona di tale portata, ancora sulla cresta dell’onda, possa avere come ultimo album nella sua discografia Anti del 2016. Ci avviciniamo a festeggiare 8 anni senza sue nuove canzoni, eccezion fatta per la produzione dedicata a Wakanda Forever. Ha infatti preso parte alla colonna sonora con Lift Me Up. Ora però la svolta sembra ormai giunta e giunge notizia di un accordo già siglato.

Rihanna: nuovo tour

L’ultima volta che abbiamo visto Rihanna esibirsi in un grande evento è stato in occasione del Super Bowl 2023, lo scorso febbraio. Una performance incredibile, portata avanti con in grembo il suo secondogenito.

Sembra proprio che quello sia stato soltanto il primo assaggio del suo grande ritorno in scena. Stando a quanto riportato da The Mirror, infatti, la superstar starebbe pianificando un tour mondiale, che porterà avanti tra il 2024 e il 2025. Giunge infatti notizia di un accordo siglato con Live Nation, dal valore di circa 36 milioni di euro.

Nel corso degli ultimi anni ha pubblicato appena Lift Me Up, come detto, ma ciò non vuol dire che non abbia scritto altro. La sua vita è cambiata radicalmente in questo periodo, tanto sul fronte professionale quanto su quello privato. Tanto da raccontare e, al tempo stesso, tanto da farsi perdonare nei confronti dei fan, che la attendono da troppo tempo.

Avrebbe già pronti due album da pubblicare, ma per il momento il tutto si sta svolgendo in gran silenzio. Il suo team è al lavoro a Los Angeles, mentre lei si gode la sua famiglia. Tra non molto, però, tornerà al lavoro al 100%.

Rihanna: l’iconica tuta rossa

In attesa dell’ufficialità, si registra già una grande esaltazione tra i fan, che iniziano a sognare la partecipazione al meraviglioso evento dell’artista delle Barbados. Gli ammiratori più fedeli potrebbero anche decidere di presentarsi in maniera decisamente stravagante, optando per la sua già iconica tuta rossa, indossata proprio durante il Super Bowl 2023.

Parliamo di una tuta cargo in stile aviatore, con cinturini sparsi ovunque e chiusura con zip centrale. La firma è di Loewe, che ha poi deciso di rendere disponibile l’outfit nei propri negozi. Chi volesse copiare il look di Rihanna avrà modo di farlo agevolmente. Oltre alla tuta, il pacchetto venduto comprende anche un paio di pantaloni nei con dettagli utility. Online e nelle boutique, il prezzo è fisso: si richiede una spesa da ben 2200 euro.