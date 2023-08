Rihanna mamma bis in gran segreto: l’indizio sul nome

Fonte: IPA Rihanna, 10 look premaman glamour e audaci

Cicogna in gran segreto per Rihanna: la cantante e il marito ASAP Rocky sarebbero diventati genitori per la seconda volta, ma non avrebbero lasciato trapelare indiscrezioni sulla nascita. Il secondogenito della coppia sarebbe venuto al mondo alcune settimane fa, e pur non essendone stato reso noto il nome, trapelano indizi a riguardo.

Rihanna mamma bis (in segreto)

La seconda gravidanza era stata rivelata a sorpresa nel corso dell’Half time del Super Bowl, ma per il parto Rihanna ha preferito mantenere assoluto riserbo. Secondo il magazine TMZ la popstar avrebbe infatti dato alla luce in gran segreto il secondo bebè lo scorso 3 Agosto in una clinica di Los Angeles, ma non si hanno notizie in merito al sesso del neonato. In quanto al nome, pare che la lettera iniziale sia la ‘R’.

Un’abitudine ormai per la cantante di Barbados e il suo consorte, che anche nel caso del primo figlio avevano scelto di non rendere pubblico il nome di battesimo: è stato il Daily Mail, ad un anno dal parto, a risalire al certificato di nascita del piccolo, battezzato RZA. Un omaggio al produttore e rapper RZA, leader del collettivo Wu-Tang Clan, il cui vero nome è Robert Fitzgerald Diggs. E chissà che anche in questo caso la coppia non abbia scelto di celebrare qualche personalità del mondo della musica.

Una gravidanza sotto i riflettori

L’ultima apparizione in pubblico di Rihanna risale allo scorso luglio, quando la popstar fu avvistata in compagnia del marito ASAP Rocky a cena in un ristorante di Santa Monica, in California. Non si è trattato comunque di un caso isolato: la cantante ha vissuto la gravidanza sotto i riflettori, celebrando a più riprese il suo corpo e le sue curve da futura mamma con outfit originali e sopra le righe. C’è di più: proprio per celebrare un momento così speciale, ha disegnato la linea di lingerie premaman Savage x Maternity.

“Voglio ricordare alle persone che si può essere sensuali e sentirsi bene con se stessi anche quando si diventa genitori” ha spiegato la star promuovendo la sua collezione. E il mercato sembra darle ragione: sempre più donne sacrificano i look castigati in favore di outfit che evidenzino il pancione.

La coppia d’oro della musica

Lontani dagli schemi, Rihanna e ASAP Rocky sono una coppia dal 2020, anche se si conoscono dal lontano 2013. Così come per la nascita dei figli, i due non hanno mai risposto a domande in merito al loro presunto matrimonio. Ma gli indizi non mancano. L’indiscrezione, venuta a galla quando si trovavano al Cannes Lions Festival lo scorso giugno, sarebbe stata confermata – in modo indiretto- dal rapper.

A$AP si è infatti riferito a Rihanna chiamandola ‘mia moglie’ durante il suo concerto per Spotify: “Mi piacerebbe dedicare questa canzone alla mia bellissima moglie”ha urlato al pubblico. Considerando il proverbiale riserbo della coppia quando si tratta del loro privato, è molto probabile che la cerimonia si sia svolta in assoluto segreto. Ma chissà che a distanza di tempo la cantante non decida di condividere qualche dettaglio sull’abito e sulla cerimonia.