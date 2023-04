non sono semplicemente stupendi: sono epici. L'artista e imprenditrice, attualmente incinta del suo secondo figlio , non segue le mode ma le detta ed è tra le celebrità che in questi ultimi anni hanno sdoganato l'idea che il pancione vada coperto. Lo mostra con fierezza, impreziosendolo con outfit che fanno scuola, glamour e al contempo audaci, proprio come l'ultimo in ordine di apparizione. In occasione di una cena a Parigi con i figli al seguito, l'artista ha indossato un. Anzi, un triplo denim: bomber oversize della collezioneResort '23 con maniche ricoperte di borchie e ricami trapuntati, sovrapposto a un'altra giacca di jeans rigorosamente cropped e, dulcis in fundo, una minigonna vertiginosa.