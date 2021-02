Sanremo 2021, spuntano i nomi di Adriano Celentano e Roberto Benigni

editato in: da

Adriano Celentano e Roberto Benigni a Sanremo 2021. È più di una suggestione e sicuramente più della solita voce di corridoio: il Molleggiato e il comico toscano sono stati invitati da Amadeus a partecipare al Festival in qualità di superospiti. È lo stesso direttore artistico a confermarlo in una nota diffusa alle agenzie di stampa: “Li abbiamo contattati. Aspettiamo la loro risposta”.

Qualche indiscrezione a dire il vero circolava già nel weekend, riportata dall’Adnkronos, che parlava di “corteggiamento” da parte del conduttore nei confronti di Celentano. I motivi che potrebbero spingerlo a cedere alle lusinghe ci sono tutti, specie se si guarda all’almanacco: per Adriano questo è il sessantennale del suo debutto sanremese con 24mila baci, il 55esimo anniversario del Ragazzo della Via Gluck, il 50esimo di Sotto le lenzuola e – volendo essere pignoli – il 51esimo della vittoria di Chi non lavora non fa l’amore. E queste ricorrenze riguardano solo i brani legati alla kermesse canora.

Quanto a Benigni, che con Amadeus condivide lo stesso manager, Lucio Presta, sarebbe una riconferma, dopo l’intervento dello scorso anno in cui ha portato sul palco una sua interpretazione del Cantico dei Cantici. Per questa edizione di sicuro il comico potrebbe pensare a un omaggio a Dante, nel 700esimo anniversario della morte. Secondo alcuni esperti, l’idea del direttore artistico sarebbe quella di portare all’Ariston insieme la coppia Celentano-Benigni, un po’ come già accaduto nel 2005 nello show Rockpolitik del Molleggiato, quando i due tennero la scena per circa quaranta minuti con la lettura di una “lettera a Silvio Berlusconi”.

In realtà, in un primo momento, la possibile presenza di Roberto Benigni era stata smentita dallo stesso Presta, ma adesso è stato proprio Amadeus a rilanciare. Tuttavia, sembra improbabile l’ipotesi che Celentano possa manifestarsi fisicamente: il Molleggiato non compare in pubblico da circa un anno trincerato in casa per via del Covid, come lui stesso aveva ammesso a Domenica In. In molti credono più alla possibilità di un videocollegamento, anche se in fondo ci ha abituato ai colpi di scena; come nel 2004 quando arrivò a sorpresa nella serata finale del Festival di Tony Renis.

L’ultima apparizione all’Ariston, però, risale al 2012: in quell’occasione si esibì insieme a Gianni Morandi, presentatore della kermesse, per due serate.