Domenica In, sorpresa per Giovanna Ralli: Celentano chiama in diretta tv

La prima puntata del 2021 di Domenica In non ha deluso le aspettative dell’affezionato pubblico. La padrona di casa, Mara Venier, ha iniziato in grande stile con l’intervista alla celebre attrice Giovanna Ralli, sua cara amica e icona di bellezza e talento. Classe 1935, la Ralli ha compiuto il 2 gennaio 86 anni ma dimostra una grinta che pochi alla sua età hanno. “Non me ne frega niente, io dico l’età che ho”, così ha teneramente apostrofato la Venier che voleva nascondere la cifra “incriminata”.

Ma Giovanna Ralli ha ben poco da nascondere e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Un’intervista in cui ha ripercorso la sua infanzia difficile, raccontando a Mara Venier del periodo della guerra in cui la sua famiglia aveva poco ma con quello riusciva ad andare avanti e superare tutto. Orgogliosa “testaccina” (cioè del Testaccio, a Roma), l’attrice ha iniziato la sua carriera all’età di 13 anni, quando il papà perse tutto alle corse dei cavalli. Dapprima piccoli ruoli da semplice comparsa, poi il cinema al fianco dei grandi come Marcello Mastroianni e Anna Magnani, infine il grande amore per il teatro che è sempre stato la sua casa.

Avvolta in un sobrio ed elegantissimo tailleur nero, accompagnato da una sontuosa stola rossa, Giovanna Ralli ha vissuto tanti momenti emozionanti nel salotto di Mara Venier. Prima una torta di compleanno, che ha commosso non poco l’attrice. “Non ho mai festeggiato il compleanno”, così ha affermato tra calde lacrime di gioia. Poi non sono mancate le sorprese, dalla presenza di Cesare Rascel, figlio del celeberrimo Renato, al messaggio del giornalista Maurizio Costanzo, che conobbe a soli 22 anni, fino al video di auguri di Francesco Gabbani.

Ma ecco che all’improvviso ha fatto irruzione un grande assente della tv: il cantante Adriano Celentano ha telefonato in diretta per parlare proprio con Giovanna Ralli. I due si sono conosciuti in tempi non sospetti quando Celentano, ancora giovanissimo, faceva parte della claque di uno spettacolo teatrale dell’attrice. Una sorpresa più che gradita in cui il cantante si è lasciato andare ai più sinceri complimenti. “Sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza” ha detto, “sei una bellissima ragazzina”.

Giovanna Ralli, poi, ha lasciato tutti a bocca aperta con una dichiarazione forte e inaspettata. “È l’ultima intervista che farò” ha affermato, “poi mi voglio far crescere i capelli bianchi, come Jane Fonda“. E godersi, così, la famiglia e gli affetti che per sua stessa ammissione ormai sono la sua priorità.