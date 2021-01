Celentano, il compleanno con Claudia Mori e la dedica della figlia Rosita

editato in: da

Adriano Celentano e Claudia Mori: un amore lungo 55 anni (e 24mila baci)

Spegne 83 candeline Adriano Celentano: una vita all’insegna della musica e della creatività che ha espresso non solo come cantautore, ma anche come attore, showman, regista, sceneggiatore e molto altro, diventando un simbolo della cultura italiana.

Il Molleggiato, nato a Milano il 6 gennaio del 1938, è recentemente intervenuto a Domenica In con una telefonata raccontando che lui e la moglie Claudia Mori sono chiusi in casa da un anno, aggiungendo con la sua solita ironia: “Ci hanno portato proprio l’altro ieri il vestito a righe”. “Tipo arresti domiciliari” ha aggiunto Mara Venier ridendo. L’occasione della telefonata è stata quella di fare una sorpresa all’attrice Giovanna Ralli, ospite in studio durante la prima puntata dell’anno.

E nel giorno del suo compleanno arrivano anche i messaggi di affetto sui social. Primo fra tutti quello della figlia Rosita che ha postato su Instagram un immagine del Molleggiato intento a farsi la barba insieme ai tre figli. Uno scatto in bianco e nero accompagnato da una dolcissima dedica: “Buon Compleanno papà! Ricordo come fosse ieri, quando rimanevo incantata a guardarti fare la barba. Il profumo del tuo dopobarba l’ho impresso nella mente: Agua Brava. In fondo sono ancora e sempre lì, ad osservarti dallo specchio, mentre ti passi la schiuma da barba sul visto e poi ti radi delicatamente con la lametta nuova. Grazie papà! Per avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall’avidità del genere (dis)umano. E sopratutto GRAZIE per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose. Quando mi dicevi: ‘Non si fa. Non si gioca a far del male agli animali, anche i più piccoli. E se lo facessero a te? Se fossi tu quella lucertola? Quel moscerino?’ Si chiama EMPATIA. Auguri papà. Ti voglio bene sempre”.

Parole piene di amore quelle riportate su Instagram da Rosita, che è la primogenita della coppia più bella del mondo, formata da Adriano Celentano e Claudia Mori.

Nata nel 1965 è un’attrice, presentatrice e scrittrice. Nel 1966 è nato Giacomo cantante e scrittore e infine, nel 1968, Rosalinda attrice reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Dedica social per il compleanno del Molleggiato anche da parte di Mara Venier che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine che li ritrae assieme, accompagnato da una semplice dedica: “Buon compleanno Adriano”.