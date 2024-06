Mara Venier, 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro. Ma bacia l’ex

Fonte: IPA Mara Venier e Nicola Carraro

Quella tra Mara Venier e Nicola Carraro è una favola d’amore che è diventata “maggiorenne”: oggi 28 giugno, la coppia festeggia 18 anni di matrimonio (e 24 insieme). Ma non fisicamente. Carraro al momento si trova a Santo Domingo, mentre la conduttrice di Domenica In è in Puglia. E ieri sera, per scherzo, si è concessa un bacio con il suo ex storico, Jerry Calà. Su Instagram, la Venier ha condiviso un carosello di foto con le rose che le ha donato Nicola e alcuni scatti del giorno felice delle nozze.

Mara Venier festeggia 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro

Lontani, ma solo fisicamente, sono passati 18 anni dal matrimonio di Mara Venier e Nicola Carraro: un legame, il loro, che si è consolidato nel tempo, divenendo un punto di riferimento importante per la conduttrice, tanto da pensare di lasciare Domenica In per godersi gli anni insieme a Nicola in quella splendida cornice che è Santo Domingo, tanto cara alla coppia. Come dicevamo, la conduttrice non è insieme al marito in questo giorno speciale: è in Puglia.

Su Instagram, però, ha voluto fare una dolce dedica a Carraro, condividendo alcune foto e un carosello pieno di rose e d’amore. “Amore mio, oggi sono 18. Ti risposerei domani, anche lontani ma sempre più uniti e vicini. Che sorpresa le rose… Ti amo”. La Venier e Carraro si sono sposati il 28 giugno 2006: una festa in grande stile, per celebrare quell’incontro fortuito, voluto dal destino e dal cugino di Nicola, Angelo.

“Anche da molto lontano bisogna sempre onorare con un bel mazzo di rose il proprio anniversario, ma soprattutto quella meraviglia della propria moglie. Sono ormai 24 anni che stiamo assieme e 18 di matrimonio eppure non vedo l’ora di venirti a prendere all’ aeroporto e di abbracciarti forte”, ha replicato Carraro, spiegando l’importanza di celebrare traguardi del genere anche a distanza.

La serata e il bacio con l’ex Gerry Calà

Date e numeri sono spesso ricorrenti nella nostra vita. E il caso del destino vuole che nel giorno dell’anniversario di Mara Venier e Nicola Carraro compia gli anni il suo ex storico, ovvero Gerry Calà. Nella serata del 27 giugno, la conduttrice ha festeggiato il compleanno di Calà, che ha spento ben 73 candeline, nella località Savelletri di Fasano a Brindisi. Poco prima di tagliare la torta, l’attore ha baciato (per scherzo, ovviamente) la conduttrice, che tra l’altro, per dimostrare proprio l’innocenza del gesto, ha condiviso il video su Instagram.

“Lui è pazzo”, ha commentato la conduttrice agli occhi dei presenti, piuttosto attoniti e divertiti dal siparietto. “Nicola, tu stai a Santo Domingo…”, ancora una battuta, ma, in realtà, tra Mara e Gerry c’è oggi un meraviglioso rapporto di amicizia. Un legame in cui si punzecchiano, si lanciano frecciatine. Ancor prima, però, c’è il bene, e quello è sempre rimasto, nonostante i molteplici tradimenti di lui. Oggi, la Venier è felice al fianco di Carraro, e per lui potrebbe rinunciare a Domenica In: ha spesso manifestato il desiderio di vivere in modo più tranquillo, essendo il contenitore domenicale molto impegnativo dal punto di vista della conduzione. Chissà.