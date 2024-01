Mara Venier e Jerry Calà

Mara Venier e Jerry Calà di nuovo insieme, in uno scatto che testimonia quanto si siano voluti bene e quanto ancora contino l’uno per l’altra. E, sebbene il loro matrimonio sia finito da molto tempo, continuano a essere complici e amici nonostante entrambi abbiano voltato pagina da anni. “Non ce n’era per nessuno”, ha commentato l’attore comico sotto la foto che ha fatto il pieno di commenti, come sempre accade sotto le immagini condivise dalla Zia d’Italia.

Mara Venier e Jerry Calà, per quanto tempo sono stati una coppia

8 anni d’amore, vissuto tra alti e bassi, che si è trasformato in una bellissima amicizia. I presupposti, però, sembravano raccontare una storia completamente diversa. Jerry Calà aveva parlato del loro matrimonio a Las Vegas nel corso di una lunga intervista a Corriere della Sera: “Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo”.

Erano però anni particolari, in cui il successo faceva girare la testa, soprattutto a lui che però ha capito da subito che la gelosia di Mara Venier poteva essere un problema: “Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: “Ahò, quanto me so’ divertito”. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un ca**one, non all’altezza”.

Entrambi, giovani e bellissimi, compaiono nella foto che Mara Venier ha voluto condividere su Instagram. Lei, in sella a una moto e vestita di verde, ha conservato lo sguardo intenso e malinconico che la caratterizza ancora oggi. Splendida, come sempre, e amatissima dal suo pubblico che la ritrova ogni fine settimana al timone di Domenica In.

La loro amicizia oggi

Un rapporto che è durato negli anni e che ha oggi un sapore molto diverso rispetto al passato. Jerry Calà è un amico di Mara Venier e di tutta la sua famiglia, è legatissimo alla figlia Elisabetta Ferracini – che considera come sua dato che l’ha vista crescere – e ha un legame speciale anche con Nicola Carraro, l’attuale marito della sua ex.

Non erano però fatti per essere una coppia. Lui, infatti, aveva raccontato: “La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com’era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara”.

L’amore, in un’altra declinazione, è rimasto. Non è infatti raro vederli insieme. Lui è spesso ospite di Domenica In ed è a lei che ha concesso la prima intervista dopo l’attacco cardiaco che ha superato brillantemente, nonostante lo spavento iniziale. Il suo ritorno in video è stato una grande festa alla quale ha partecipato anche Elisabetta Ferracini, che Mara Venier ha introdotto come figlia dell’attore. Ora che il peggio è passato, la famiglia è più unita che mai. E, proprio perché i grandi amici condividono anche i dolori più profondi, Jerry Calà è stato presente anche quando la conduttrice è stata travolta dal grande dolore per la perdita del genero, Pier Francesco Forleo.