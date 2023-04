“Domenica In”, Jerry Calà e la paura per suo figlio: la chiamata segreta a Mara

Fonte: Getty Images Jerry Calà e Mara Venier

Jerry Calà ha rischiato la vita mentre era impegnato nelle riprese del suo ultimo film a Napoli. Il malore subito di notte, mentre era nella sua camera d’albergo, si è rivelato essere un infarto. A salvarlo è stato il rapido intervento del 118 che, capita la situazione delicata, ha subito allertato la Clinica Mediterranea, per fortuna a 800 metri di distanza, dove il cantante, attore, regista e cabarettista è stato operato d’urgenza.

Ora sta meglio ma ci sono un po’ di retroscena da raccontare e ha deciso di farlo nello studio di Domenica In, ospite della sua ex moglie e migliore amica Mara Venier. La presentatrice ha anche accolto il figlio Johnny Calà, che sta seguendo le orme paterne nel mondo dello spettacolo.

La confessione di Jerry Calà sul figlio Johnny

Sono trascorsi molti anni dall’annullamento del matrimonio (a Las Vegas) tra Mara Venier e Jerry Calà e oggi il loro rapporto è molto diverso. Sono diventati amici e in grado di confessare tutto l’uno all’altra e viceversa. Per questo motivo, l’attore non ha problemi nel dirle che ha subito capito che la sua attuale moglie, Bettina Castioni, sarebbe stata la madre dei suoi bambini.

Le cose sono andate esattamente così. Il figlio di Jerry Calà si chiama Johnny ed è nato nel 2003, quando il padre aveva ben 52 anni. A lui è andato il suo pensiero durante l’intervento per l’infarto subito. Lo showman ha infatti ammesso d’aver spesso riflettuto su quanto tempo avrebbe avuto con il suo “bambino”.

“Johnny è la mia vita e devo dire che quando l’ho avuto ero spaventato, essendo un padre un po’ anziano. Il mio pensiero continuo era fino a quando sarei riuscito a vederlo. Forse il Signore me lo vuole far vedere fino a che diventa vecchio (ride, ndr). Non mollo!”.

Mara Venier e Jerry Calà: svelata la chiamata segreta

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Jerry Calà ha più volte ringraziato i medici di Napoli per avergli salvato la vita. Ha inoltre spiegato d’aver voluto escludere la sua famiglia dai momenti più drammatici di quella notte difficile.

“I medici mi dicevano di avvisare mia moglie ma io non volevo a quell’ora. Le sarebbe venuto un colpo. Li chiamo io quando tutto è risolto. Meglio dire che tuo padre ha già risolto l’infarto”.

Le cose però non sono andate allo stesso modo con Mara Vanier. Se è vero che suo figlio Johnny si è detto preoccupato nello scoprire quanto accaduto, ha anche sottolineato come la voce serena del padre lo abbia aiutato.

Quella stessa voce che era invece tremante nel parlare con l’amica di sempre e sua ex moglie. La conduttrice ha infatti svelato come i due si siano sentiti prima ancora che il cantante avvertisse la famiglia. Il suo umore non era affatto dei migliori e si può dire che con lei sia stato più “onesto”, permettendosi il lusso di star male senza filtri: “Con me te lo puoi permettere. Ed è giusto così”.

Qualcuno potrebbe vedere in tutto questo qualcosa di sbagliato. Un rapporto in contrasto con i loro matrimoni con altre persone. Una volta per tutte Mara Venier ha voluto rispondere a questi hater, sempre pronti a commentare in maniera aspra. Hanno anche preso d’assalto la sua foto pubblicata di recente in cui abbraccia il suo ritrovato Jerry.

Il loro rapporto è diventato altro e ora sono grandi amici. Al loro fianco hanno compagni non vittime di gelosie retroattive e quelle parole d’odio lasciano il tempo che trovano.