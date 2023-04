Mara Venier, su Instagram la foto con Jerry Calà: “L’ho riabbracciato”

Fonte: IPA Mara Venier

Un tenero abbraccio quello tra Mara Venier e Jerry Calà, che su Instagram sono apparsi insieme dopo il malore che ha colpito l’attore qualche settimana fa. La conduttrice di Domenica In, sua grande amica da tempo, ha voluto celebrare il loro forte legame con una foto che annuncia anche grandi sorprese per la puntata odierna del suo show.

Jerry Calà è tornato a sorridere: dopo il malore che l’ha colpito un paio di settimane fa è apparso sereno accanto a Mara Venier, che su Instagram ha condiviso uno scatto insieme all’amico di sempre. “Stasera finalmente ho riabbracciato Jerry. Ti voglio bene“, ha scritto la conduttrice a corredo della foto condivisa con i suoi fan, annunciando anche una bella sorpresa per il suo pubblico.

L’attore infatti sarà ospite a Domenica In, pronto a lasciarsi abbracciare dall’affetto della sua amica e di tutti fan della trasmissione (e non solo). Stando alle anticipazioni diffuse da TvBlog, in studio ad attenderlo ci sarà sua moglie Bettina Castoni. E Zia Mara avrebbe anche organizzato una festa in studio con tanti colleghi e amici: tra questi Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato con il figlio Johnny.

Un’ondata di amore per l’attore, che nella notte tra il 17 e il 18 marzo è stato colpito da un infarto. Per fortuna sin da subito le condizioni di salute di Jerry Calà non sono apparse preoccupanti: l’intervento tempestivo del 118 ha permesso infatti che la situazione non degenerasse, e dopo essersi sottoposto a un’operazione delicata con l’applicazione di uno stent coronarico, l’attore è stato dimesso lo scorso 22 marzo.

“È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro – ha dichiarato il suo manager a Corsera – ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo“.

Mara Venier e Jerry Calà, un legame indissolubile

Quello tra Mara Venier e Jerry Calà è un legame forte e solido, che dura da oltre trent’anni: i due si sono sposati nel 1984, per poi divorziare tre anni dopo, ma i loro rapporti sono sempre rimasti ottimi, nonostante l’arrivo nelle loro vite di nuovi amori.

“Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse anche più forte dell’amore che abbiamo vissuto – aveva fatto sapere la conduttrice qualche tempo fa -. Siamo molto molto legati: Jerry è il mio punto di riferimento, lui sa tutto di me e io so tutto di lui. Ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere”.

Ed è stato lo stesso Calà, in un’intervista a Oggi è un altro giorno, a far sapere che il loro rapporto è sempre stato speciale, fondato su un grande affetto e stima reciproca. Nel salotto di Serena Bortone aveva confessato: “Il merito è anche di Bettina, che non è mai stata gelosa di Mara e anzi, l’ha sempre adorata. Del resto è una donna molto intelligente, che ha sempre rispettato molto il mio lavoro”.