Jerry Calà lascia l’ospedale dopo l’infarto: pronto a tornare sul set

Sono stati giorni di spavento per Jerry Calà, colpito da un grave infarto lo scorso 18 marzo, ma finalmente il peggio sembra passato. Dopo esser stato ricoverato in terapia sub-intensiva e costantemente monitorato, l’attore è pronto a lasciare l’ospedale per riprendere la propria vita, seppur con le dovute precauzioni.

Jerry Calà dimesso dall’ospedale dopo l’infarto

A riportare l’ultimo importante aggiornamento sulla vicenda che ha allarmato fan e amici dell’attore è stato il sito Fanpage: “Jerry Calà sarà dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli nel pomeriggio di oggi, 22 marzo – si legge -, dove l’attore e regista si trova ricoverato dalla notte tra il 17 e il 18 marzo in seguito a un infarto”.

Un’ottima notizia che fa eco alle parole spese appena due giorni fa dal medico che lo ha operato, il dottor Carlo Briguori, responsabile della cardiologia interventistica della Clinica Mediterranea di Napoli. “Calà sta bene per fortuna – aveva detto a Pomeriggio Cinque, intervistato da Barbara D’Urso, aggiungendo qualche dettaglio in merito all’intervento -. Il 118 l’ha portato con emergenza per infarto acuto, si trovava in un albergo qui vicino e nel giro di cinque minuti è arrivato qui. Abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue in modo tale da prevenire danni irreversibili al cuore“.

Briguori ha sottolineato quanto siano stati importanti le tempistiche in un caso del genere. All’attore 71enne ha riconosciuto, infatti, il merito di aver subito carpito i sintomi “Spesso sottovalutati” di un problema cardiaco tanto serio, che “Ha una mortalità molto elevata, se non si raggiunge l’ospedale in tempi adeguati”. Un brutto episodio che ha scatenato una grande ondata d’affetto per il mitico Jerry (come non pensare alle parole di Mara Venier), in barba a chi ha provato a macchiare di inutili insulti e polemiche persino un momento tanto delicato.

Jerry Calà pronto a tornare sul set del suo film

Come riporta sempre Fanpage, per Jerry Calà il peggio è passato ma “L’attore resterà a riposo fino a domenica, per poi riprendere le riprese del suo film a partire dalla prossima settimana”. Nessuno sforzo fino ad allora, com’è giusto che sia, ma nel cuore tutto l’entusiasmo di chi da giorni spera di poter riprendere al più presto il proprio lavoro.

Non è un caso che Calà si trovasse a Napoli quando ha avuto il malore: proprio lì stava girando il suo nuovo film, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm, e il suo profondo dispiacere era dovuto anche al fatto che mancassero soltanto due giorni di riprese per concludere il progetto. “Ho fatto già sopralluoghi a Monte di Procida che è un luogo straordinario, ma ambienterò il film anche a Ischia, perché voglio che si torni a parlare di queste splendida isola come luogo di cinema, celebre in questo settore dagli anni Sessanta. Al centro del film un rapimento. Sarà con attori e produzione napoletana“, aveva spiegato in un’intervista.

Ancora qualche giorno di pausa per il “giovane settantenne”, come lui stesso si è definito e con ottime ragioni. L’età può giocare brutti scherzi, questo è indubbio, ma è fondamentale non perdere l’entusiasmo e la passione, concentrandosi su ciò che rende davvero felici. Per Jerry Calà recitare e stare a contatto con il pubblico è tutto e adesso, dopo attimi di paura, è pronto a rimettersi in piedi più in forma che mai.