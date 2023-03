Jerry Calà, le condizioni dopo il presunto infarto: il messaggio dello staff

Fonte: IPA Jerry Calà, le condizioni dopo il presunto infarto

Jerry Calà si è sottoposto a una operazione per uno stent coronarico. A farlo sapere l’ufficio stampa dell’attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’attore dopo la notizia del presunto infarto. Una notizia che si è diffusa sul web nel giro di pochissimi minuti e che ha allarmato i suoi tanti fan.

“Jerry Calà ricoverato per un malore nella notte”

Una notizia a “ciel sereno”: a dare l’informazione del ricovero dell’attore Jerry Calà è stato Napoli Today. L’attore, secondo la ricostruzione del giornale, sarebbe stato colto da malore e ricoverato alle due del mattino nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2023. I soccorsi sarebbero stati allertati immediatamente: una ambulanza sarebbe giunta sul posto, per trasportare l’attore nella Clinica Mediterranea in codice rosso per sospetto infarto.

La dichiarazione dell’ufficio stampa dell’attore su Instagram

Dopo la diffusione a macchia d’olio della notizia del ricovero di Jerry Calà, immediato è stato l’intervento dell’ufficio stampa dell’attore. “Sta bene”, hanno scritto, prima di spiegare cosa è accaduto davvero. Perché, in momenti così difficili, uno degli aspetti più importanti rimane quello di comunicare le condizioni.

“Comunichiamo che nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trovava in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée”.

Jerry Calà in Campania per girare il nuovo film

L’attore, 71 anni, non ha mai smesso di recitare. Il suo amore per il cinema e la televisione lo ha sempre rappresentato. Attualmente l’attore si trova a Napoli, proprio per trascorrere qualche giorno per le riprese del film. Sul progetto aveva raccontato molto, svelando anche il suo sogno di rilanciare i luoghi della Campania.

“Ho fatto già sopralluoghi a Monte di Procida che è un luogo straordinario, ma ambienterò il film anche a Ischia, perché voglio che si torni a parlare di queste splendida isola come luogo di cinema, celebre in questo settore dagli anni sessanta. Al centro del film un rapimento. Sarà con attori e produzione napoletana”.

Non ha mai avuto l’intenzione di fermarsi. In una recente intervista, aveva rivelato: “Mi sento ancora un giovane settantenne. Continuo a fare più di 100 serate all’anno e a cantare Maracaibo. Ma sono pronto anche a interpretare altri ruoli”. Non solo un attore, ma anche un grande uomo di spettacolo.

Per fortuna, grazie al messaggio dello staff, è stato così possibile fare chiarezza sulle sue condizioni di salute: l’attore sta fortunatamente bene, e riprenderà il suo lavoro nel giro di poco tempo. Tanti i messaggi dei fan lasciati sotto ai suoi post su Instagram, di sostegno e di supporto. “Una buona e pronta guarigione, Jerry”, e ancora “Jerry, siamo con te”, a dimostrazione dell’enorme affetto che in molti provano per lui.