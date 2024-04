Fonte: IPA Lucien Laviscount, nuovo "presunto" amore di Shakira

Sembra che Shakira si stia riprendendo dalla grande, gigantesca delusione amorosa di Piqué uscendo con un altro uomo. Ne è trascorso ormai di tempo e sotto i ponti oltre alla proverbiale acqua è passato un po’ di tutto, in particolare le “canzoni della vendetta” con le quali l’artista colombiana si è vendicata a suo modo. Fatturando, s’intende. E mentre si gode l’uscita del suo nuovo album, Shakira ha conosciuto l’attore britannico Lucien Laviscount, noto protagonista della serie TV Emily in Paris.

Shakira frequenta Lucien Laviscount dopo Piqué

Di voci sulle nuove probabili (o improbabili, a seconda) frequentazioni di Shakira se ne sono sentite diverse, ma quest’ultima sembrerebbe avere un fondo di verità, più solido rispetto alle precedenti. Anche perché, di fatto, Shakira ha realmente conosciuto Lucien Laviscount, ha lavorato con lui e simulato in video (quello del brano Punteria, per l’esattezza) dolci e appassionate effusioni con l’attore britannico.

È ovvio che lavorare insieme non significa che debba necessariamente nascere del tenero, ma secondo il Daily Mail l’artista colombiana sarebbe stata avvistata in più occasioni al fianco di Laviscount, anche a lavoro finito. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, anche in barba ai soliti criticoni che ce l’hanno a morte con la differenza di età (Shakira ha 47 anni, lui 31), se non fosse per delle voci sul conto dell’attore non proprio rassicuranti.

“Shakira desidera disperatamente innamorarsi, ma i suoi amici sono preoccupati perché Lucien è lentamente salito sulla scala delle celebrità mentre frequentava donne che erano tutte meno famose di lei”, ha detto una fonte vicina alla cantante. In sostanza le persone che orbitano attorno a Shakira avrebbero espresso preoccupazione nei confronti di questa relazione ancora agli inizi perché Laviscount avrebbe la fama di “donnaiolo” in cerca di VIP.

“Alcuni addetti ai lavori hanno confermato che stanno insieme, ma non sono ‘fortemente coinvolti, con grande sollievo degli amici della 47enne Shakira, che secondo quanto riferito temono che lui le spezzerà il cuore“, conclude il Daily Mail. Shakira non avrebbe voltato del tutto pagina dopo il turbolento divorzio da Piqué e l’attore, in definitiva, sarebbe soltanto un “ripiego”.

Cosa sappiamo dell’attore Lucien Laviscount

Non ci è dato sapere, almeno per il momento, se Laviscount sia in effetti una semplice “storiella” per Shakira, né se siano veritiere le voci che descrivono l’attore come una sorta di arrampicatore sociale che cerca donne famose solo per balzare sulle copertine dei giornali.

Quel che è certo è che Lucien Laviscount è stato appositamente scelto come guest star nell’ultimo videoclip di Shakira, quello del singolo Punteria, nel quale ha proprio recitato la parte del bello e impossibile intento a effusioni romantiche e passionali con la cantante colombiana, tinta e vestita (poco) di rosa.

Prima di conoscere Shakira, l’attore diventato celebre con la serie TV Emily in Paris è stato legato a Kerry Katona, ex cantante delle Atomic Kitten. I due si erano conosciuti nella Casa del Big Brother Celebrities (ovvero il nostro Grande Fratello VIP) per poi continuare a frequentarsi una volta abbandonato il reality. “Lucien era molto affascinante quando l’ho incontrato (…) e ci siamo divertiti, ma non è mai stato ufficialmente il mio ragazzo…”, ha tenuto a minimizzare la Katona.

Successivamente il bel Lucien avrebbe intrattenuto una relazione con Jesy Nelson, altra cantante, con la quale era stato paparazzato nel 2021 mentre si scambiavano un bacio a Londra. Molte coincidenze che non fanno una prova, ma certamente lasciano un alone di dubbio.