Ashley Park in terapia intensiva, come sta l’attrice di Emily in Paris

Si trova in ospedale a causa di una grave infezione Ashley Park, la Mindy della nota serie Emily in Paris

Fonte: IPA Ashley Park, l'attrice in terapia intensiva per un'infenzione

Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per Ashley Park, l’attrice che dà il volto allo spumeggiante personaggio di Mindy nella popolare serie Netflix Emily in Paris. Park, in vacanza alle Maldive per Capodanno, è stata colpita da una brutta tonsillite che, degenerando in un’infezione l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva.

Come sta oggi Ashley Park

È iniziato tutto nei giorni che precedono Capodanno. Ashley Park, in vacanza prima di tornare sul set di Emily in Paris che si prepara alla quarta stagione, è stata colpita da una tonsillite, curata non come si deve poiché in quel momento si trovava alle Maldive con il fidanzato, l’attore Paul Forman.

La tonsillite ha causato un’infezione degenerata in shock settico, che ha portato al ricovero dell’attrice, trasportata d’urgenza in un ospedale a Dubai. Lo shock settico è una delle manifestazioni più gravi della sepsi e porta al malfunzionamento di più organi contemporaneamente. Nei casi più gravi la sepsi può essere letale. Park è stata ricoverata in terapia intensiva e sottoposta a continui controlli e cure costanti.

Oggi, così come comunicato dalla stessa attrice su Instagram, il peggio è passato: “Sono grata che la mia salute sia migliorata, nonostante quello che ci era stato detto inizialmente”. Seppur ancora bisognosa di cure e di controllo da parte dei medici, Park è in via di guarigione e l’infezione è in via di remissione.

L’attrice ha ringraziato il team di medici che si è preso cura di lei: “Sono profondamente grata a ogni dottore e infermiera che ha lavorato senza sosta. Un infinito grazie anche alla mia personale squadra di eroi da casa che sono stati al telefono a qualsiasi ora con l’assicurazione, Paul, la mia famiglia e i dottori”.

Tra i commenti al post di Park, anche quello di Lily Collins, compagna sul set e grande amica: “A stento riesco a guardare queste foto senza piangere. Ti voglio bene sorella e sono grata che abbia superato tutto questo. Non vedo l’ora di riabbracciarti”.

Il fidanzato Paul sempre al suo fianco

Un commosso ringraziamento è stato mosso da Park al fidanzato Paul Forman, anche lui attore e collega, conosciuto proprio sul set della terza stagione di Emily in Paris. Assieme all’attrice in vacanza, è stato al suo fianco durante l’intero periodo di degenza: “Hai calmato le mie lacrime e mi sei stato vicino tra ambulanze, tre diversi ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi interventi, esami infiniti e test e iniezioni, dolori lancinanti, e così tanta confusione mentre eravamo da soli dall’altra parte del mondo. Ti amo Paul. Più di quanto possa dire a parole”.

Da tempo girava voce che i due attori – che in Emily in Paris interpretano una coppia – stessero insieme anche nella vita vera. I due non avevano mai rilasciato dichiarazioni a riguardo, seppur si erano spesso mostrati insieme sui social. Questa è la vera ufficializzazione del loro legame, seppur arrivata non nelle più felici circostanze.