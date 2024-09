Non aveva tempo per Sanremo, si tiene ben lontano dagli eventi eleganti, eppure il campione d’oro Jannik Sinner non si è sottratto alla più mondana delle settimane milanesi. Il tennista era ospite della sfilata Gucci, con (quasi) un total look del brand italiano. Quasi perché all’elegante completo doppiopetto blu scuro, indossato in stile Anni ’70 con una polo colorata, lo sportivo ha abbinato un paio di scarpe da tennis (e se non lui chi?).