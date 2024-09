La showgirl calabrese è già tornata in passerella dopo il ricovero in ospedale: Elisabetta Gregoraci bella come 20 anni fa

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Sono stati giorni difficili per Elisabetta Gregoraci che, nonostante i problemi di salute che ha fortunatamente superato, è tornata immediatamente a lavoro. La showgirl calabrese ha calcato nuovamente le passerelle dopo 20 anni, mostrando un fisico tonico e curatissimo che ha esaltato la sua bellezza particolarissima. E, di certo, la sua presenza alla Milano Fashion Week non poteva passare inosservata: da un lato perché solo pochi giorni fa si trovava ricoverata in ospedale, dall’altro perché ha sfilato in bikini.

Elisabetta Gregoraci in bikini alla Milano Fashion Week

L’occasione si è presentata per la sfilata di Pin-Up Stars, alla quale Elisabetta Gregoraci ha presenziato nelle vesti di modella. La showgirl ha sfilato in bikini a pochi giorni dal ricovero in ospedale che l’ha tenuta ferma per un po’. E, ora che è tornata operativa, ha voluto onorare gli impegni di lavoro che aveva già preso prima dello stop. Il fisico che ha sfoggiato in passerella è curatissimo: dopotutto, è noto il suo amore per lo sport e per la cura di se stessa, che non trascura mai nonostante il tempo a disposizione sia poco.

La conduttrice ha indossato diversi modelli, tutti piuttosto succinti ma che si adattavano perfettamente al suo fisico tonico. La parte superiore non è altro che un classico triangolo che proprio nell’estate 2024 è tornato di gran moda ma indossato al contrario. Per la sua prima sfilata dopo moltissimo tempo ha scelto di portare i capelli sciolti, come fa peraltro spesso, ma il portamento è rimasto quello di quando ha iniziato a muovere i primi passi da giovanissima nel mondo della moda e al quale è sempre rimasta affine.

I veri motivi del ricovero in ospedale

“Mi hanno ricoverato per un’infezione alle vie urinarie”, ha spiegato Elisabetta Gregoraci dopo che, su Instagram, aveva rivelato di aver trascorso alcuni giorni in ospedale. “Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un’influenza. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue”, da qui il ricovero in ospedale che le ha consentito di rimettersi rapidamente in sesto.

I ricoveri sono stati addirittura due: “Dopo le cure, un viaggio a Milano, un secondo ricovero con nuova terapia antibiotica, ora pian piano mi sto riprendendo”. E ancora: “Avevo le difese immunitarie basse. Nell’ultimo periodo mi sono strapazzata un po’ troppo, tra lavori, riunioni, su e già dagli aerei. Faccio una vita frenetica, viaggio sempre a mille e non mi pesa, ma stavolta il mio corpo mi ha lanciato un segnale. Ha preteso che io mi fermassi. Non avevo scuse, dovevo ascoltarlo”.

Dopo la sfilata di Jerry Tommolini, nella quale è stata presentata la nuova collezione di costumi con alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport come quello di Roberta Morise e Flavia Pennetta, ha promesso di prendersi qualche giorno di riposo prima di tornare in tv e alla conduzione del nuovo programma Questioni di stile, in onda su Rai2 dal 26 settembre in seconda serata. Una nuova sfida per lei, che si è tenuta lontana dalla tv per diverso tempo ma ora è arrivato il momento di tornare a lavorare. Dopo un giusto periodo di riposo, come ha dichiarato.