Elisabetta Gregoraci: “Quello che non avete visto alla Fashion Week. Momenti di follia”

La Milano Fashion Week ci ha abituati a foto patinate e momenti di alta moda iconici e indimenticabili. Sono in molti però a fantasticare cosa si nasconda dietro le passerelle. Come si preparano le modelle? Come si concentrano le showgirl ospiti degli eventi? A regalarci uno spaccato di quello che dalle foto e dai video super glamour delle serata non trapela è Elisabetta Gregoraci. La showgirl, con la consueta simpatia, ha condiviso alcune foto di riassunto della sua esperienza di settembre 2024, conquistando il favore dei fan. Ely ha colto anche l’occasione, tra le righe, per rassicurare i suoi follower, che nelle scorse settimane si sono preoccupati non poco, vedendola ricoverata e sottoposta ad alcune cure in ospedale.

Elisabetta Gregoraci e i “momenti di follia” alla Milano Fashion Week

Sembrano lontani i momenti di paura per la salute di Elisabetta Gregoraci: la showgirl è tornata al 100% al lavoro, senza dimenticare però il suo benessere. Il primo rassicurante segnale era arrivato dalle sue stesse parole in alcune storie sul suo profilo Instagram. Il secondo, ancora più incisivo, dalla prima sfilata, dopo 20 anni, mostrando un fisico tonico e in forma. La showgirl ha sfilato in bikini, lasciando tutti ineluttabilmente senza fiato.

L’occasione si è presentata per la sfilata di Pin-Up Stars, in cui la conduttrice, tornata modella per l’occasione ha indossato diversi modelli, tutti perfetti per la sua corporatura da grande amante dello sport. Triangoli per la parte superiore e mutanda sottile e comoda per il sotto. Belli e sbarazzini i lunghi capelli sciolti e perfetto il portamento in passerella. Proprio per questa occasione Elisabetta Gregoraci ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram un carosello di foto dell’evento che mostrano l’altra faccia del lavoro con le altre modelle. “La Milano Fashion Week è andata e questo è un po’ di quello che non avete visto degli ultimi giorni dedicati alla moda” – ha scritto nel post – “Tra un outfit e un make-up… anche qualche momento di pura follia vista la lotta contro il tempo”.

“Momenti di pura follia”? Ebbene sì! Tra le foto patinate che la vedono ospite elegantissima dell’evento, Ely ha voluto aggiungerne una che mette in luce il suo carattere giocherellone e simpatico.

In una delle foto Elisabetta Gregoraci posa con altri volti noti della passerella: Martina Colombari, Laura Barriales, Elenoire Casalegno e Natasha Stefanenko. Nel carosello però ci sono anche dei video e, proprio in questi, Ely si mostra nella sua simpatia. Sorrisoni, saluti al pubblico, smorfie e balletti la contraddistinguono e sollevano il velo della serietà impettita che ci immaginiamo. In uno dei video scherza anche sulla sua salute ballerina degli ultimi giorni: “Se sopravvivo alla serata vuol dire che sono Wonder Woman. Se non sopravvivo vuol dire che sono umana come tutti“.

Il ricovero e la ripresa

La leggerezza mostrata in passerella ci rincuora, soprattutto dopo le difficoltà affrontate da Elisabetta Gregoraci negli ultimi giorni. Due ricoveri ospedalieri in una sola settimana e la tensione che ne consegue sembrano non aver scalfito il suo umore e il suo carattere. Nessuna dichiarazione precisa sul motivo del suo malessere, ma la showgirl, forte del suo spirito combattivo, ha rassicurato i follower con un post: “Sono stati 12 giorni pesantini ma da oggi sono sicura che sarà sempre meglio”.

Risale all’11 settembre la notizia del primo ricovero di Elisabetta Gregoraci, annunciato dalla stessa showgirl postando una storia sui social in cui ha una flebo al braccio. “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti – ha scritto la 42enne – Ora tocca a me…Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale. Poi uscita, ora sono nuovamente qui…Nulla di grave, non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi”. Tutto dimenticato, sembrerebbe, ma Ely è sicuramente più attenta alla propria salute e sostenuta dalla sua famiglia.