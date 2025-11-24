Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Nato in origine per il solo ed unico scopo di incarnare rigore e disciplina, il classico completo giacca e pantaloni da donna quest’autunno-inverno 2025/26 è il massimo del glamour. Reinventato attraverso moderni tagli scultorei e materiali inediti, esasperato nelle proporzioni, spesso e volentieri tendenti al maschile, il tailleur del momento è in perfetto equilibrio tra sartorialità e libertà creativa.

Basta appena guardarsi velocemente attorno per appurarlo: ci troviamo di fronte ad un ritorno del power dressing in piena regola, e questo è un fatto certo, ma con un linguaggio meno convenzionale di prima questa volta. Ora il focus è più sull’espressione personale che sul concetto di uniforme in sé, e le star lo sanno bene: l’ultima in ordine di tempo ad aver detto la propria in merito è Elisabetta Gregoraci, che ne ha indossato uno impeccabile ma mettendoci un tocco del tutto personale.

Elisabetta Gregoraci rivoluziona il tailleur gessato: il look tra rigore e sensualità

Rimanere stupiti dinanzi ad un tailleur? Non pareva possibile, eppure abbiamo tutti recentemente scoperto che si può, prima con le passerelle della fredda stagione 2025/26 e poi guardando ai look di celebrities, It-girl e Royal Ladies.

È esattamente questo ciò che è accaduto alla visione dell’ultimo post Instagram di Elisabetta Gregoraci: così come numerosissime altre sue colleghe, anche la conduttrice si è lasciata sedurre dal rinnovato fascino dell’immortale duo giacca e pantaloni, ed il più classico che esista, per giunta.

Eccola, dapprima in una posa degna di copertina e poi ironica e giocosa, dare sfoggio del suo completo gessato grigio antracite, attualmente da considerarsi senza esitazione alcuna tra i grandi must-have di stagione: il modello scelto è in questo caso spiccatamente maschile, dai volumi volutamente esagerati, oversize, con blazer XXL e pantalone ampio firmati Magda Butrym.

Se nella serie di scatti le alte décolleté fanno appena capolino dall’orlo dei calzoni, ad avere il centro della scena è di certo il reggiseno in pizzo della showgirl: nessun sottogiacca, nessun body né maglione dunque, ma solo l’intimo. Una scelta audace ma elegante e sensuale al contempo, che conferma senz’altro l’estrema forza della tendenza lingerie per questo autunno/inverno.

Elisabetta Gregoraci, l’omaggio social a Ornella Vanoni fa discutere: ecco perché

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci condivide look di questo tipo sui social, e in un momento storico come questo, dove seppur a fatica ci dirigiamo verso maggior libertà d’espressione, la cosa non desta alcun problema. Lo ha fatto, però, nelle ultime ore e in un particolare contesto: come tutti i suoi colleghi anche la conduttrice calabrese ha voluto ricordare Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre, ma il modo in cui ha scelto di rendere omaggio all’artista ha fatto molto discutere.

Nelle storie dedicatele, tra le citazioni ed i più celebri brani della cantante, a far storcere il naso a molti sono state le immagini scelte e nello specifico quella in cui Elisabetta appare sorridente, in bianco e nero, con la camicia aperta ed il reggiseno a vista.

Si trattava di una foto tratta da una sfilata per accompagnare la frase: “In un tempo triste e nevrotico, ci salverà solo la risata. In questo mondo di me**a ridere è il bene più prezioso che ci resti”. Più che l’outfit probabilmente l’ex moglie di Briatore voleva mettere in risalto la sua espressione serena e divertita, ma non è affatto così che l’hanno presa i followers.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!