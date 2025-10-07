Elisabetta Gregoraci ha colpito nel segno indossando un completo maschile, e personalizzandolo: come vestire la moda mannish di stagione secondo la conduttrice

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Giacca, camicia, cravatta pantaloni con pinces ma anche — e forse soprattutto — gilet: ebbene sì, il più classico dei capi maschili occupa, da un paio di stagioni a questa parte, un posto d’onore nel guardaroba femminile e continua a farlo quest’autunno. In pole position tra le tendenze più cool del momento, rivoluzionato nell’aura secondo un’inaspettata piega sensuale, quello noto al mondo come panciotto è attualmente il capo preferito di fashionista e celebrities. Ed Elisabetta Gregoraci è di certo tra queste ultime.

Elisabetta Gregoraci, il look dal sapore mannish per un ritorno in grande stile a Montecarlo

Ufficialmente rientrata in quel di Montecarlo, dove vive, dopo l’estate, Elisabetta Gregoraci è tornata ad affrontare la routine a pieno regime, tra un impegno di lavoro e qualche ora di sano relax con vista da sogno.

Anche lei, come ogni buona fashion addicted, sa perfettamente che il modo migliore per ingranare la marcia è provare a farlo indossando le nuove tendenze di stagione: non a caso la vediamo nel suo ultimo post Instagram indossarne una con grande maestria, e con un delizioso tocco personale.

Eccola negli scatti a seguire indossare un completo grigio antracite — altra voga assai apprezzata in questo periodo, dominante nella moda cromatica in vigore — in stile mannish: dalle linee sartoriali, composto da gilet con bordi a contrasto e pantaloni a gamba larga dotati di pinces, il coordinato firmato Miu Miu è stato sdrammatizzato dalla conduttrice con un paio di ballerine in vernice color ciliegia. O forse dovremmo chiamarlo Rosso Ancora, dal momento in cui portano impresso il nome di Gucci.

A chiudere il tutto ci pensavano poi una borsetta black&white dalla silhouette allungata di Maison Alaïa, un chiodo in pelle nera, classico intramontabile del guardaroba che anche quest’anno regna tra i capispalla dell’autunno 2025, ed un paio di occhiali da sole scuri dalla montatura allungata.

Elisabetta Gregoraci testimonial LILT, la campagna “Ottobre Rosa” per la prevenzione

Scorrendo rapidamente il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci in cerca di nuove fashion inspo, si scopre che lo stesso completo di stampo maschile era stato da lei già indossato per un’occasione decisamente speciale, anche se abbinato diversamente: quello che l’ha vista testimonial, a Roma, per l’ultimo evento LILT.

“Ieri mattina ho avuto l’onore di essere a Montecitorio come testimonial LILT per l’avvio della nuova campagna Ottobre Rosa. Un momento speciale che mi riempie di orgoglio, perché significa dare forza a un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita. Alle donne voglio dire questo: non abbiate paura dei controlli. La paura immobilizza, la prevenzione invece protegge. Prendersi cura di sé è un atto di amore e di coraggio, verso noi stesse e verso chi ci vuole bene. Grazie al Presidente Nazionale della LILT Prof Francesco Schittulli e al Ministro della Salute Orazio Schillaci. Essere parte di questa campagna mi ricorda che insieme possiamo trasformare la paura in forza”, si legge sul social a corredo delle foto ricordo della giornata.

Ambasciatrice ufficiale dell’iniziativa, la showgirl calabrese è da anni vicina alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, scegliendo coraggiosamente di mettere la sua voce e la sua esperienza personale al servizio della sensibilizzazione sul tumore al seno.

Visibilmente emozionata, durante l’incontro ha ricordato la malattia della madre: “Mia madre è venuta a mancare per un tumore al seno. Per questo credo fortemente nella prevenzione. Vorrei che le donne del Sud abbiano la stessa possibilità delle donne del Nord di fare screening e controlli senza paura. La prevenzione salva la vita”. Non si tratta solo di un impegno mediatico, dunque, ma soprattutto di un contributo sentito e concreto diretto a veicolare il messaggio sino alle famiglie.