Tutte le sfumature del caffè sono perfette per l'autunno 2025, anche nelle giacche. E quella di pelle marrone è uno dei trend del momento

Getty Images Giacca di pelle marrone per l'autunno 2025: il trend da sfoggiare

L’autunno è quella stagione dell’anno in cui possiamo utilizzare capi più leggeri, giocare con mix di stili e sperimentare nuovi abbinamenti. Ad esempio, con la giacca di pelle marrone, nelle tante sfumature di caffè, che diventa il capo che si può indossare con un abito leggero e gli stivali durante le giornate più calde, oppure abbinare a pantaloni e maglioncino quando le temperature scendono.

E non stupisce che a indossarla siano anche le celeb, perché è uno dei must have da sfoggiare nell’autunno 2025 per essere cool, grintose e alla moda.

Tutti i modelli di giacche di pelle da provare.

Giacche di pelle avvitate: i modelli più classici

Quando si pensa alle giacche di pelle, la mente corre subito a quelle più avvitate, che esaltano il fisico e che possiamo indossare da mattina a sera. E questo autunno la moda ci invita a sperimentare con le tante sfumature del caffè, marroni che avvolgono e che ricordano la natura e una delle bevande più amate.

Tra i modelli da provare vi è quello di Hiser che propone una giacca realizzata con pelle sintetica PU di alta qualità, che tiene al caldo e ci protegge anche dal vento. Ha la chiusura con la zip, il bottone al collo e due tasche. Un modello molto versatile e che possiamo abbinare a pantaloni larghi e sneakers comode.

È di un meraviglioso color caffè macchiato la giacca Only Faux Leather Jacket: le tasche sono posizionate in alto, il fit è sempre avvolgente e la combo cool è con un vestitino e stivali. Se c’è caldo anche senza calze.

Yffushi propone una bellissima giacca leggera e morbida, con dettagli eleganti e che si fanno notare, come il design in rilievo posto nella zona delle tasche e le cerniere su ogni polsino, per stabilire la vestibilità. Lo stile è decisamente da biker e grintoso e il colore è un marrone intenso. Da provare con jeans, camicia extra chic e scarpe col tacco.

È di Infinity Leather la giacca in vera pelle con la cerniera laterale e il collo a “scialle”, anche questa presenta le cerniere sui polsini e ha due tasche con cerniera esterna. Abbinata a una gonna romantica è il perfetto mix and match autunnale.

Giacche in pelle i modelli più cool

E per chi desidera sperimentare con modelli più cool, di carattere e particolari? La scelta è davvero ampia e anche le celeb (come Giulia Salemi) ci hanno regalato qualche spunto per abbinamenti alla moda e pratici.

Tra quelle da provare c’è la giacca dalle vibes vintage di Ynocfri. In tessuto di alta qualità, è resistente ed è un modello blazer da usare sopra un abito lungo ed elegante, oppure con un completo da ufficio.

Loveimgs invece propone una giacca spessa e foderata, oversize e in stile montone: con il colletto a rever, l’interno è peloso e caldo e pensato per le giornate più fredde. L’abbinamento che ci piace è con pantaloni slim neri, stivaletti e maglione a collo alto.

Vimyig infine propone un bomber in ecopelle, ha le spalle molto ampie e che scendono, la chiusura con cerniera e le tasche laterali. Con camicia, jeans e una borsa ampia scamosciata abbiamo l’abbinamento perfetto per una giornata di shopping.

