Tutte pazze per la giacca bomber. 12 modelli per creare i tuoi look d’autunno

La giacca bomber è il capo dell'autunno! I modelli più belli e cool da comprare subito!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Giacca bomber: il look dell'autunno

La puoi indossare nei giorni di pioggia, ma anche in quelli di sole, quando fa freddo oppure quando le temperature si fanno più miti: la giacca bomber è il capospalla che ti salva il look d’autunno. Perfetta da indossare con tantissimi outfit diversi, sia per l’ufficio che per la sera. I modelli a disposizione sono tantissimi e si adattano a tutti i gusti. Se adori lo stile glam rock prova quella in ecopelle, mentre se sei appassionata di stile college quella con inserti bianchi fa al caso tuo. Insomma: le opzioni, quando si parla di giacca bomber, sono davvero tantissime. Noi ne abbiamo selezionate 12, tutte da provare, amare e indossare. Ovviamente a prezzi convenienti!

Le migliori giacche bomber

Partiamo da una giacca bomber che ha attirato da subito la nostra attenzione. Il motivo? Ha un prezzo super low cost (poco più di 20 euro) e un fit che sta bene davvero a tutte. Inoltre è disponibile in tantissimi colori super cool per l’autunno, dal rosa al verde scuro, passando per il celeste, il beige e tutte le sfumature del marrone.

Giacca bomber Generico Giacca bomber con risvolto e zip

Cerchi un modello leggero per affrontare la mezza stagione senza stress? L’ideale è questo bomber in tessuto leggero e super comfy. Il materiale elasticizzato non si stropiccia e mantiene la forma, seguendo i tuoi movimenti. I bottoni e le tasche sulle maniche regalano uno stile rock glam che ci piace. Puoi sceglierlo total black o bicolor con accostamenti davvero favolosi dal bordeaux e black al blu e black.

Giacca bomber Zeagoo Giacca bomber elegante con tasche

Se sogni una giacca bomber classica e più calda, da usare anche quando la temperatura scenderà. Quella di Tommy Jeans ha un design essenziale, con colletto, orlo e polsini in maglia a costine. Il tessuto è caldo, lo stile minimal, ispirato ai mitici anni Novanta, con uno sguardo alle icone hip hop di quel periodo. Un pezzo stiloso da mettere subito nell’armadio!

Offerta Giacca bomber Tommy Jeans Giacca bomber calda in stile anni Novanta

Taglio old school e materiale impermeabile per la giacca firmata Urban Classic. Classica e ben rifinita, ha un esterno impermeabile e un interno morbido e caldo, con una tenuta ottimale contro vento e freddo. Con lo sconto di Amazon la paghi meno di 50 euro e ti porti a casa un pezzo da usare anche in primavera, oltre che in autunno, perfetta da abbinare a look easy chic o rock glam.

L’oversize non passa mai di moda e se è abbinato ad una giacca bomber è ancora meglio! Quella di Llecdaseui è realizzata in confortevole tessuto scamosciato, morbido, leggero e resistente. Il design over rende questa giacca comoda oltre che alla moda, facile da abbinare e da usare in tante occasioni.

Offerta Giacca bomber Llecdaseui Giacca bomber oversize

Con strisce a contrasto e un materiale anti-vento e anti-pioggia, la giacca bomber di Urban Classic è in stile college e super trendy. Caratterizzata da la tipica abbottonatura con i bottoni automatici e i polsini a costine, è perfetta da sfoggiare dalla mattina alla sera, per affrontare l’autunno senza paura e con look stupendi.

Il bello della giacca bomber è che permette di sperimentare, anche con i tessuti. La versione in finta pelle, ad esempio, è l’ideale quando vuoi sentirti una ragazza rock glam. Oversize e morbidissima, ha uno stile retrò che ci piace tantissimo! Non a caso è perfetta sia con i jeans che con minigonne e abitini. Per essere femminile senza rinunciare ad un capo graffiante!

Giacca bomber Orandesigne Giacca bomber in finta pelle

Tanti colori e uno stile minimal per questa giacca bomber con inserti cool e due tasche frontali con zip. Il nostro colore preferito è il borgogna, ma puoi provare anche terracotta, pink oppure oliva fra le nuance più belle. Inoltre si lava comodamente in lavatrice a 30 grandi. Che dire: favolosa!

L’abbinamento più chic? Senza dubbio satin e oversize. Lo dimostra la giacca oversize satin di Urban Classic che è chic al punto giusto e senza tempo. Un pezzo che indosserai per tutta la stagione e che ti svolterà il look, grazie anche ad una intensità di colore che ci ha stregato.

Calvin Klein firma una giacca bomber che è un vero e proprio capolavoro con due tasche all’altezza della vita, design essenziale e ottima vestibilità. Il fit è regolare, per assicurare una libertà di movimento ottimale, mentre la cerniera e il materiale di alta qualità consentono di proteggere da freddo, vento e pioggia.

Il motivo trapuntato, con forme a rombo di diamante, rende super elegante la giacca bomber. A collo alto con costine fini, questo capospalla è eccezionale, con un’ottima vestibilità e un fit che ci piace tantissimo. Costa meno di 50 euro e ha tantissime recensioni positive di chi l’ha acquistato e amato!

Infine se adori lo stile vintage (e un po’ rock) non puoi perderti la giacca di JJXX. In ecopelle, con polsini e colletto, segna il punto vita per uno stile anni Novanta che ci fa impazzire, e tiene abbastanza caldo per poterla abbinare a vestitini e gonne se necessario.

Come abbinare la giacca bomber? Le possibilità, come detto, sono infinite. Se sogni un look minimal anni Novanta prova la mini skirt, in denim, dal taglio lineare oppure stile college. Da abbinare ad un pullover in tinta, sneakers oppure stivali camperos. Preferisci un abbinamento sporty chic? Allora prova la tuta, ovviamente in tinta, meglio se due pezzi come impone la moda di questo periodo. Un altro abbinamento che ci piace tantissimo è quello con i bermuda, grandi protagonisti della moda in questo periodo, amatissimi da celeb e influencer. La combo bermuda e giacca bomber è di sicuro effetto, soprattutto se aggiungi degli occhiali neri da diva.

Resta aggiornata sui capi cool da avere, sugli accessori alla moda e su sconti e offerte: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a moda e beauty.