GettyImages La giacca bomber in suede più virale dell'autunno

Un capo che sa di autunno, dalla texture avvolgente e dal fascino senza tempo. Stiamo parlando della giacca bomber in suede, un classico del guardaroba maschile che da qualche stagione ha conquistato anche il cuore delle fashioniste. Quest’anno, un modello in particolare ha scatenato una vera e propria frenesia social: il bomber oversize in finta pelle scamosciata di Zara. Con il suo colore caldo, una tonalità di marrone cioccolato, e la sua vestibilità comoda e di tendenza, è diventato in breve tempo l’oggetto del desiderio di migliaia di utenti su TikTok, finendo, come spesso accade per i pezzi più desiderati del colosso spagnolo, sold out in un lampo.

La popolarità di questa giacca non sorprende: è un capo incredibilmente versatile, capace di elevare un semplice look composto da jeans e t-shirt, ma anche di aggiungere un tocco grintoso a un abito a fiori o a una gonna midi. La sua silhouette oversize lo rende perfetto per essere indossato a strati, con maglioni pesanti o felpe con cappuccio, adattandosi così alle temperature più rigide della stagione.

Se anche voi siete tra coloro che hanno provato ad aggiungerlo al carrello senza successo, non disperate. Il mondo della moda offre numerose alternative, altrettanto stilose e, soprattutto, a un prezzo contenuto, per cavalcare il trend del bomber in suede senza dover attendere un improbabile restock.

Queste giacche bomber scamosciate sono i perfetti dupe del modello virale su TikTok

Tra le opzioni più interessanti spicca questo bomber in finta pelle scamosciata che cattura l’essenza del modello virale, aggiungendo dettagli unici. Il modello, n1 più venduto su Amazon, è realizzato con un mix di tessuti di alta qualità (poliestere, cotone ed elastan), questo capo si distingue per la sua fodera morbida e un aspetto lussuoso al tatto, pur rimanendo leggero e resistente. È la giacca ideale per le temperature di transizione, offrendo il giusto calore senza appesantire.

Il suo design è un equilibrio perfetto tra classico e moderno: pur mantenendo la silhouette da bomber, è arricchito da un collo a revers, maniche a pipistrello e spalline che conferiscono carattere. La chiusura a cerniera e le tasche lo rendono pratico, mentre le arricciature sull’orlo aggiungono un tocco di femminilità e ricercatezza. Disponibile in diversi colori e nelle taglie S, M e L, è anche facile da mantenere, essendo lavabile in lavatrice con acqua fredda.

Generic Bomber scamosciato colori assortiti - S M L

Un’altra proposta imperdibile reinterpreta la classica giacca bomber con un tocco più audace e contemporaneo, firmata Xunger. Realizzato interamente in poliestere effetto scamosciato, questo modello si caratterizza per una vestibilità comoda e una lunghezza “cropped” (raccolta), che lo rende perfetto per valorizzare il punto vita e creare look a strati. Lo scollo a V e la chiusura a bottone, abbinata alla zip, aggiungono dettagli originali al design. Le recensioni entusiaste parlano chiaro:questo è il modello dupe perfetto! Tu quale colore sceglierai?

Hunger Bomber scamosciato cropped colori assortiti - S M L

Se stai cercando una versione di questo modello disponibile anche in taglia XS, puoi optare per questo modello in velluto.

Offerta LLECDASEUI Bomber scamosciato cropped colori assortiti - XS S M L

Per chi non si accontenta del classico e vuole un capo capace di farsi notare, la variante da considerare è senza dubbio quella con le frange. Questo dettaglio, di chiara ispirazione western e bohémien, trasforma la silhouette sportiva del bomber in un pezzo unico e di carattere. Con questo bomber, anche il più basico dei look, come jeans e t-shirt bianca, diventa immediatamente un statement di stile con l’aggiunta di una giacca con le frange



MKLQLS Bomber scamosciato con frange - beige

