Camperos e bermuda di jeans: il look di Alessandra Amoroso per la prima foto con la figlia Penelope è favoloso ed è assolutamente da copiare. Nel settembre del 2025, la cantante salentina è diventata mamma per la prima volta. Una gioia immensa e un momento magico per l’artista che nel primissimo scatto con la piccola, frutto dell’amore per Valerio Pastore, è apparsa assolutamente stupenda.
La foto ritrae Alessandra Amoroso dall’osteopata per una visita alla figlia Penny (così come la chiamano affettuosamente i fan). Nelle immagini la cantante indossa un paio di bermuda di jeans e una camicia bianca over, abbinati ad un paio di camperos chiari. Un look perfetto per affrontare l’autunno e sentirsi davvero trendy. Per replicarlo – indossando questi trend di stagione – basta aprire Amazon. Sullo store infatti si trovano le versioni low cost, per copiare l’outfit di Alessandra Amoroso senza spendere troppo.
Come copiare il look di Alessandra Amoroso: camperos e bermuda di jeans
Per copiare il look di Alessandra Amoroso partiamo dai bermuda di jeans, dei pantaloni tanto comodi quanto trendy. Sono diventati un must have durante l’estate e continueremo a sfoggiarli anche nei prossimi mesi. Fra i modelli più low cost (e alla moda) c’è quello di Fiacafyo che costa solo 26 euro. Il materiale è elasticizzato, per abbracciare le forme senza stringerle, il lavaggio chiaro strepitoso.
Se preferisci un lavaggio scuro invece opta per i bermuda jeans di Generico. Costano 24 euro e con i coupon di Amazon puoi ricevere ulteriori sconti. Non stringono, sono comodi e cool!
Vuoi un modello che non sia eccessivamente largo e con tasche? Punta su quello di Only. Versatile e classico, da indossare sia d’estate che nei mesi più freddi.
Il fascino dei bermuda neri è intramontabile, lo dimostrano le recensioni positive a questo modello black, perfetto da abbinare ai camperos chiari.
Sei indecisa su che colore scegliere? Opta per questi bermuda disponibili in tantissimi lavaggi diversi. In stile retrò e larghi, sono l’ideale per copiare il look di Alessandra Amoroso.
Dopo aver scelto di bermuda di jeans è arrivato il momento di acquistare i camperos. Un modello simile a quello della cantante costa appena 19 euro ed è firmato Hooudo.
Impossibile da non amare la versione in suede, con tacco cubano e una morbida soletta per regalare grande comfort.
Se li desideri più alti, per avvolgere meglio la gamba, opta per quelli di Dream Pairs, realizzati con una pratica mezza zip laterale e un passante posteriore dallo stile vintage.
Splendidi pure gli stivali texani traforati, disponibili in vari colori e dallo stile casual chic.
L’ultimo modello di stivali camperos è il più originale, amatissimo da molte celeb. Con una fiamma e tonalità black&beige, ha un tacco di otto centimetri e una calzata super comoda. Un modello diverso dal solito che ti farà sentire una star e che si abbina alla perfezione con i bermuda di jeans.
