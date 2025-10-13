Il look di Alessandra Amoroso per la sua prima foto con la figlia Penny è favoloso: camperos e bermuda di jeans...da copiare!

Alessandra Amoroso

Camperos e bermuda di jeans: il look di Alessandra Amoroso per la prima foto con la figlia Penelope è favoloso ed è assolutamente da copiare. Nel settembre del 2025, la cantante salentina è diventata mamma per la prima volta. Una gioia immensa e un momento magico per l’artista che nel primissimo scatto con la piccola, frutto dell’amore per Valerio Pastore, è apparsa assolutamente stupenda.

La foto ritrae Alessandra Amoroso dall’osteopata per una visita alla figlia Penny (così come la chiamano affettuosamente i fan). Nelle immagini la cantante indossa un paio di bermuda di jeans e una camicia bianca over, abbinati ad un paio di camperos chiari. Un look perfetto per affrontare l’autunno e sentirsi davvero trendy. Per replicarlo – indossando questi trend di stagione – basta aprire Amazon. Sullo store infatti si trovano le versioni low cost, per copiare l’outfit di Alessandra Amoroso senza spendere troppo.

Come copiare il look di Alessandra Amoroso: camperos e bermuda di jeans

Per copiare il look di Alessandra Amoroso partiamo dai bermuda di jeans, dei pantaloni tanto comodi quanto trendy. Sono diventati un must have durante l’estate e continueremo a sfoggiarli anche nei prossimi mesi. Fra i modelli più low cost (e alla moda) c’è quello di Fiacafyo che costa solo 26 euro. Il materiale è elasticizzato, per abbracciare le forme senza stringerle, il lavaggio chiaro strepitoso.

Fiacafyo bermuda jeans Bermuda di jeans chiari

Se preferisci un lavaggio scuro invece opta per i bermuda jeans di Generico. Costano 24 euro e con i coupon di Amazon puoi ricevere ulteriori sconti. Non stringono, sono comodi e cool!

Generico bermuda jeans Bermuda di jeans scuri

Vuoi un modello che non sia eccessivamente largo e con tasche? Punta su quello di Only. Versatile e classico, da indossare sia d’estate che nei mesi più freddi.

Offerta Only bermuda jeans Bermuda di jeans con cinque tasche

Il fascino dei bermuda neri è intramontabile, lo dimostrano le recensioni positive a questo modello black, perfetto da abbinare ai camperos chiari.

Cusghjbsg bermuda jeans Bermuda di jeans nero

Sei indecisa su che colore scegliere? Opta per questi bermuda disponibili in tantissimi lavaggi diversi. In stile retrò e larghi, sono l’ideale per copiare il look di Alessandra Amoroso.

Offerta Lysink bermuda jeans Bermuda di jeans vari colori

Dopo aver scelto di bermuda di jeans è arrivato il momento di acquistare i camperos. Un modello simile a quello della cantante costa appena 19 euro ed è firmato Hooudo.

Impossibile da non amare la versione in suede, con tacco cubano e una morbida soletta per regalare grande comfort.

Se li desideri più alti, per avvolgere meglio la gamba, opta per quelli di Dream Pairs, realizzati con una pratica mezza zip laterale e un passante posteriore dallo stile vintage.

Splendidi pure gli stivali texani traforati, disponibili in vari colori e dallo stile casual chic.

L’ultimo modello di stivali camperos è il più originale, amatissimo da molte celeb. Con una fiamma e tonalità black&beige, ha un tacco di otto centimetri e una calzata super comoda. Un modello diverso dal solito che ti farà sentire una star e che si abbina alla perfezione con i bermuda di jeans.

Stivali camperos Queen Helena Stivali texani con disegno fiamma

