I sandali mules con tacco sono il dettaglio chic dell’estate che puoi utilizzare per tutto l’autunno

L'autunno è alle porte ed è già Mules Mania: il ritorno dell’eleganza senza sforzo

GettyImages I sandali mules sono la tendenza autunno 2025

Prima ancora che Emily Ratajkowski o Hailey Bieber le riportassero sotto i riflettori, a farci perdere la testa per le mules era stata Carrie Bradshaw. L’iconica protagonista di Sex and the City, maestra indiscussa in fatto di calzature, aveva già intuito tutto: questo modello non è solo una scarpa, ma un vero e proprio manifesto di stile.

Diciamolo chiaramente: non si scelgono certo per la comodità. Il piede tende a scivolare in avanti e i tacchi , spesso vertiginosi, non rendono l’equilibrio un’impresa facilissima. Ma è proprio qui che entra in gioco: una scarpa che non cerca compromessi, che conquista per il design scultoreo e l’eleganza naturale.La loro forza è la versatilità. Sono perfette con un paio di jeans dal taglio dritto e un, ideali per un look da giorno che vuole mantenere un tocco sofisticato. Di sera, invece, diventano protagoniste assolute se abbinate ao a una, sottolineando con decisione la silhouette. Per chi preferisce uno stile più rilassato, funzionano anche cono con un, trasformando un outfit essenziale in qualcosa di immediatamente chic.

Non stupisce quindi che le mules con tacco siano oggi tra i modelli più desiderati non solo d’estate, ma anche in autunno. Portate con calze velate o con calzini in lana sottile, acquistano un twist moderno e diventano l’accessorio perfetto per la mezza stagione. Sono scarpe che si adattano al ritmo urbano, ma che allo stesso tempo richiamano quell’idea di femminilità sofisticata e senza tempo che Carrie aveva anticipato vent’anni fa.

In fondo, le mules non sono semplicemente delle scarpe: sono una dichiarazione di stile. E, seppure con qualche piccolo sacrificio in termini di comfort, promettono di trasformare anche l’outfit più semplice in un look memorabile.

Tornando ai nostri anni, ecco che, dopo i famigerati mules di Mango, andati subito vitalissimi, sono spuntati tantissimi modelli super chic e low cost ma senza tempo. Qualche esempio? Ti aiutiamo ad affrontare con il piede giusto (è proprio il caso di dirlo!) l’autunno che arriva.

Sandali mules autunnali per l’autunno

Autunno significa tonalità calde come il caramello ed effettivamente questo stile minimalista, con tonalità della terra, si è diffuso rapidamente online, tanto da diventare un must tra le tendenze estive ed ora anche autunnali. Questo modello in similpelle effetto coccodrillo dalla punta quadrata aggiunge un tocco glamour anche all’outfit più minimal.

Sandali Mules Sandali mules punta quadrata effetto coccodrillo - beige

Se alla ricerca di un modello davvero cool e contemporaneo? Allora JW Pei in pelle vegana è il tuo match perfetto. Disponibile in ben 12 colori diversi, abbina un sofisticato gioco di volumi imbottiti a una silhouette essenziale e scultorea.

Il dettaglio più sorprendente? Il tacco a clessidra, un piccolo dettaglio architettonico che dona carattere e un’allure modernista. La punta squadrata aggiunge un accento deciso, mentre i morbidi intrecci sul collo del piede trasformano la comodità in un gesto di stile.



Un equilibrio perfetto tra sensualità e rigore definisce questo sandalo mules dal design essenziale. Realizzato in una raffinata combinazione di similpelle lucida e rete trasparente e con tacco a stiletto, gioca tra seduzione e design minimalista che conferisce leggerezza a ogni passo. Il nero assoluto lo rende un passe-partout del guardaroba serale: elegante con un abito a slip dress, grintoso con un denim e blazer oversize.

EDEFS Sandali mules

Le borchie e gli occhielli si confermano must-have dell’autunno 2025, protagonisti assoluti come già in passato: un ritorno ciclico che continua a conquistare le passerelle e la strada, tra suggestioni rock e raffinatezza urbana. Ecco perché la fascia in pelle borchiata e il tacco geometrico, basso ma affilato, sarà il giusto twist architettonico che bilancia la grinta della tomaia con un’eleganza grafica. La punta squadrata, minimal e moderna, completa un design che parla di personalità e stile senza compromessi.di questo tocco ribelle dovrà il giusto twist al tuo guardaroba.

Makmeoyw Sandali mules con borchie

