Kate Middleton, i tacchi killer più alti che abbia mai indossato

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è indiscutibilmente un’icona di stile. I suoi look ispirano le donne di tutto il mondo, tanto che qualsiasi cosa indossi, va immediatamente esaurito. I dettagli sono essenziali per costruire la sua immagine e le scarpe sono forse l’accessorio più importante. In particolare, c’è un paio di sandali, firmati Prada, che hanno fatto la storia dei suoi outfit estivi.

Effetto Kate Middleton

Ogni volta che Kate Middleton si mostra in pubblico, i suoi look diventano oggetto di analisi minuziose. Basti pensare ai due abiti che ha indossato per il weekend finale di Wimbledon.

I suoi outfit sono spesso copiati e ci sono dei modelli da lei sfoggiati che sono andati esauriti nel giro di poche ore. Questo fenomeno è stato ribattezzato “effetto Kate” ed è ciò che ha convinto Re Carlo a conferirle un privilegio molto prestigioso, ossia quello di emettere i mandati reali. Si tratta di una tradizione secolare che conferisce a marchi selezionati il ​​sigillo reale ufficiale di approvazione. Lei è la prima Principessa del Galles a riceverlo dopo oltre un secolo.

Kate Middleton, il dress code di Corte

Kate è riuscita a portare a compimento l’impresa iniziata da Lady Diana, quella di trasformare il dress code di Corte, mantenendo intatto lo stile tradizionale.

Lady Middleton ha adeguato le rigide regole del protocollo alle tendenze moda più glamour ed eleganti. Un esempio su tutti: Kate si è sempre attenuta alla norma di indossare le calze in qualsiasi stagione, mostrando a tutti come sono raffinate le collant color carne. Nel contempo ha introdotto qualche novità, come le sneaker, le scarpe in corda, i tailleur pantaloni. Anche Diana indossava i pantaloni, ma è stata la moglie di William a renderli “classici” a Palazzo.

Certamente non vedremo mai Kate con un abito da cocktail aderente, ma è riuscita a indossare per la prima di Top Gun: Maverick un abito fasciante senza spalline, introducendo un capo audace in un contesto specifico come la première di un film. Ma non la vedremo mai con un abito di quel tipo per un banchetto di Stato a Palazzo.

Kate Middleton, anche le scarpe seguono un protocollo

Il dress code di Corte vale anche per le scarpe. Negli incontri più formali, Kate indossa sempre le décolleté. Il suo brand di calzature preferito è Gianvito Rossi. Ma l’abbiamo vista anche con le Jimmy Choo.

In genere, i tacchi sono preferibili alle scarpe basse. Le sneaker possono essere indossate solo per gli incontri più informali o se la situazione richiede calzature comode o in caso di attività all’aria aperta, rinforzate.

Getty Images

D’inverno Lady Middleton indossa spesso gli stivali. Anche in questo caso la scelta ricade spesso su Gianvito Rossi. D’estate l’abbiamo vista con le scarpe in corda, verso le quali la Regina Elisabetta aveva un odio viscerale. Ma in merito il protocollo non dice nulla.

Per quanto riguarda i sandali, si possono indossare ma solo in circostanze precise, ossia a eventi serali e dunque si tratterà di sandali-gioiello o ad appuntamenti informali o sportivi, come Wimbledon o la partita benefica di polo che William gioca ogni anno. In genere, è preferibile evitarli nelle circostanze che coinvolgono il Re, come il Royal Ascot o gala a Palazzo.

Kate Middleton, i sandali altissimi di Prada

In effetti, Kate ha indossato pochissime volte i sandali. Portali significa in primo luogo non avere le calze e in secondo luogo mostrare i piedi nudi.

Getty Images

Sicuramente, quelli più iconici e audaci che le abbiamo visto sono quelli in suede rosa cipria di Prada. Si tratta di sandali alla schiava con più cinturini a onda che le arrivano fino alle caviglie e dai tacchi sottili e alti, forse sono i più alti che abbia mai indossato.

La Principessa debuttò coi sandali di Prada nel 2017 durante un viaggio di Stato in Germania con William, abbinandoli a un abito rosso di Alexander Mcqueen e a un abito a fantasia per un ricevimento a Berlino nella Claerchens Ballhaus.

Poi li utilizzò nel 2023 al matrimonio del Principe Hussein con Rajwa di Giordania, dove indossò un elegante abito lungo rosa.

La stilista Angela Kyte li ha commentato così: “La Principessa del Galles è solitamente nota per le sue calzature classiche e raffinate, quindi la scelta di tacchi a spillo color carne, con cinturini, in stile gladiatore è stata una svolta rara e inaspettata”.