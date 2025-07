Kate Middleton, l’abito di Letizia di Spagna che non potrà mai indossare

Kate Middleton è costretta a seguire un rigido dress code e non potrebbe mai permettersi di indossare l'abito attillato di Letizia di Spagna, firmato Mango

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton e Letizia di Spagna sono considerate due icone di stile. Il loro guardaroba ha diversi punti in comune, dalle scarpe di corda ai tailleur pantaloni. Però esistono dei capi che la Regina indossa senza problemi e che invece sono proibiti per la Principessa del Galles.

Kate Middleton, il dress code della Corte inglese

Kate Middleton ha incantato tutti a Wimbledon con due look sofisticati. Il primo era un abito, che sembrava un completo, di Self Portrait, e il secondo un vestito midi, con fiocco sulla spalla, firmato Roksanda.

La Principessa del Galles privilegia i brand britannici, come Alexander McQueen o Catherine Walker, ma quando occorre sceglie firme prestigiose straniere, a seconda degli eventi cui presenzia. Ama molto Dolce & Gabbana, ma ha fatto scalpore il suo completo Dior per l’incontro con i Macron. Tra i marchi italiani che indossa di più c’è Gianvito Rossi che firma quasi tutte le sue décolleté.

Kate sfoggia spesso brand low cost, come Zara, e ricicla sapientemente i look. A volte riproponendo fin troppe volte un outfit identico. Per quanto sia lei a scegliere come vestirsi, è ovviamente consigliata dalla sua personal stylist – che si è appena dimessa dopo 15 anni al suo servizio – poiché ogni mise deve rispettare precise regole e generalmente veicola dei messaggi.

Getty Images

Il dress code vieta le gonne troppe corte, gli abiti sbracciati e attillati, tranne in qualche rara eccezione per gli eventi glamour al di fuori del Palazzo e delle visite istituzionali. L’uso dei sandali è limitato e i pantaloni vanno portati solo di giorno. I capi in pelle sono da evitare, anche quando si tratta di ecopelle. Obbligatorie sempre sono le calze, anche d’estate quando fa molto caldo. Poi si sono tutta una serie di norme che definiscono quando mettere il cappello e che colori indossare.

Kate Middleton, look a confronto con Letizia di Spagna

Kate è obbligata a seguire un dress code più rigido e complesso di quello che vige alla Corte spagnola. Malgrado ciò, lei e Letizia hanno diversi punti in comune. Entrambe amano molto i tailleur pantaloni sartoriali, mixano capi low cost e firme esclusive. D’estate il loro must have sono le scarpe di corda che la Principessa del Galles ha sempre portato, anche se la Regina Elisabetta le detestava.

Getty Images

Ma differentemente da Kate, la Reina sfoggia appena può abiti sbracciati che mostrano le spalle e le braccia muscolose, spesso i suoi abiti hanno spacchi più o meno profondi. Le calze non le usa nemmeno in inverno e ci sono circostanze in cui si permette addirittura le infradito.

Così, Donna Letizia ha sfoggiato per l’udienza di Palazzo di martedì 15 luglio un abito che Kate nemmeno potrebbe sognare. Si tratta di un capo di Mango, personalizzato. Il modello originale infatti prevedeva una manica lunga che la Regina si è fatta togliere.

Getty Images

L’abito aderisce perfettamente alla figura e presenta uno spacco laterale, tutti dettagli proibiti dal dress code di Buckingham Palace. L’unica cosa che Kate si sarebbe potuta permettere del look di Letizia sono le scarpe in corda.