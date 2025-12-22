Kate Middleton, l’imperdonabile errore delle calze di nailon con le sneaker

Kate Middleton pianta rose e sfoggia il look perfetto con la giacca di Blazé Milano, da 1.115 euro. Ma le sneaker con le calze di nailon sono un errore di stile

Da quando Kate Middleton si è sposata con William nel 2011, è considerata un’icona di stile. I suoi look sono copiatissimi, tanto che appena indossa un capo va subito esaurito. Anche lei però non è immune dal commettere errori. È vero, sono molto rari e quasi tutti perdonabili, ma lo scorso luglio è scivolata su un dettaglio non irrilevante: le calze di nailon.

Kate Middleton, la visita al giardino di rose che hanno il suo nome

Il “fattaccio” è avvenuto lo scorso luglio, quando Kate Middleton si è recata in visita al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital dove si è presentata con un look casual, ma molto chic. Infatti, la Principessa del Galles ha indossato un blazer beige a righe sottili bianche, firmato Blazé Milano, che in Inghilterra è venduto a 1000 sterline, circa 1.155 euro. Lo ha abbinato a una camicia coordinata, dal taglio maschile e dalle righe verticali più larghe e a un paio di pantaloni skinny marroni.

Durante la visita Kate ha piantato delle rose nel giardino. Infatti, sono state donate all’associazione 50 piante di rose, denominate dalla Royal Society of High School Catherine in omaggio alla Principessa. I fondi derivanti dalla vendita delle rose sono stati devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity. In quell’occasione, Kate ha parlato anche col personale medico e coi pazienti dell’ospedale, condividendo emozioni e difficoltà della sua esperienza col tumore.

Dato il tipo di impegno all’aria aperta, la Principessa del Galles ha evitato di indossare i tacchi e ha optato per un paio di sneaker bianche. E qui veniamo al tasto dolente.

Se arrotolare le maniche della giacca e della camicia, ha reso il look più dinamico e moderno, oltre a evitare l’inconveniente di imbrattarsi con la terra, la scelta di indossare le scarpe da tennis coi collant è stato un errore fatale.

L’abbinamento tra le calze in nailon e quel modello di scarpe non è stato apprezzato. Anche se molti stilisti hanno sdoganato persino l’uso dei gambaletti con i sandali o le calze di cotone bianco con ciabatte e calzature aperte. Inoltre, in difesa di Kate, occorre dire che ha avuto almeno l’accortezza di scegliere calze dal colore neutro, una tonalità daino. Ma il suo abbinamento ha fatto storcere il naso a più di una persona, che ha trovato inappropriato indossare le collant con le sneaker bianche di Veja Esplar, che qualche anno fa Lady Middleton ha reso di tendenza.

Kate Middleton, quando le calze di nailon diventano pericolose

Ma i collant sono un accessorio molto pericoloso in fatto di stile. E non è la prima volta che per un paio di calze, Kate vada contro a numerose critiche e anche a qualche pianto. Pare proprio che siano state le calze di sua figlia Charlotte al matrimonio di Harry, a sollevare il primo dissidio tra Lady Middleton e Meghan Markle.

Comunque, Kate non ha di fatto alternative. Il dress code di Corte prevede l’uso dei collant in qualsiasi stagione e per qualsiasi evento pubblico. I calzi di cotone sono inappropriati per una Principessa, ma ancor peggio sarebbe mostrare la pelle nuda. C’è però un’eccezione. Le dame di Corte possono non indossare le calze e portare i sandali durante serate di gala che però non devono essere istituzionali o svolgersi a Palazzo.

